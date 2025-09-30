"Interstellar" od dziś, 30 września, jest już dostępny nie tylko w wypożyczalniach VOD i na platformie Netflix, ale również w serwisie Prime Video.

O czym jest "Interstellar"?

Film oparty jest na teorii naukowej opracowanej przez fizyka z Caltech Kipa Thorne'a.

Reklama

To historia grupy badaczy, którzy dzięki nowo odkrytemu tunelowi czasoprzestrzennemu pokonują granice do tej pory przekraczające ludzkie możliwości podróżowania w innym wymiarze.

Akcja rozgrywa się w niedalekiej przyszłości. Ziemia jest sukcesywnie niszczona przez klęski suszy, a ludziom grozi wyginięcie. Nieoczekiwanie naukowcy odkrywają możliwość podróżowania poza granice Układu Słonecznego. Grupa astronautów wyrusza w najważniejszą w dziejach ludzkości podróż – muszą znaleźć miejsce, gdzie nasz gatunek będzie mógł przetrwać. Na czele załogi staje Cooper (Matthew McConaughey), były pilot NASA, który obecnie zajmuje się uprawą roli.

Kto stoi za filmem "Interstellar"?

Reklama

"Interstellar" wyreżyserował Christopher Nolan ("Incepcja", "Oppenheimer"), który napisał scenariusz wspólnie ze swoim bratem Jonathanem Nolanem ("Westworld", "Fallout").

W gwiazdorskiej obsadzie poza McConaugheyem znaleźli się Anne Hathaway, Jessica Chastain, Michael Caine, Ellen Burstyn, Mackenzie Foy, John Lithgow, Timothée Chalamet, David Oyelowo, Casey Affleck, Topher Grace i Matt Damon.

Najbardziej wzruszająca scena

Scena, w której Cooper grany przez McConaugheya ogląda wewnątrz statku kosmicznego wiadomości wideo od swoich dzieci i zanosi się płaczem, w wielu rankingach jest uznawana za jedną z najbardziej wzruszających scen w historii kina.

Film został nagrodzony Oscarem za efekty specjalne i okupuje obecnie 19. pozycję w rankingu 250 najlepszych filmów wszech czasów serwisu IMDB.