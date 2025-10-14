Po ponad 20 latach od premiery "Pasji" Mel Gibson wraca z jej kontynuacją. Film "The Resurrection of the Christ" będzie podzielony na dwie części. Pierwsza zadebiutuje w Wielki Piątek 26 marca 2027 r., natomiast druga - 6 maja 2027 r. w święto Wniebowstąpienia Pańskiego.

Mel Gibson nie zaangażował Jima Caviezela

Film "Pasja" opowiadał o 12 ostatnich godzinach życia Jezusa Chrystusa, które poprzedzały jego ukrzyżowanie. Premiera filmu odbyła się w Środę Popielcową 25 lutego 2004 roku. Główną rolę zagrał Jim Caviezel. Teraz rolę Jezusa Chrystusa Mel Gibson powierzył 36-letniemu aktorowi z Finlandii. To Jaakko Ohtonen, który zagrał m.in. w takich filmach jak "Upadek królestwa" i "Wikingowie: Walhalla".

Reklama

Kasia Smutniak jako Maryja

Marię Magdalenę zagra tym razem kubańska aktorka Mariela Garriga - w 2004 r. w tej roli wystąpiła Monica Bellucci. Poncjusza Piłata ma z kolei zagrać Riccardo Scamarcio. W obsadzie filmu znalazła się też polska aktorka Kasia Smutniak - ma zagrać Maryję. W "Pasji" w tej roli zobaczyliśmy Maię Morgenstern.

Wielka kariera Kasi Smutniak

Kasia Smutniak to polska aktorka, która zdobyła ogromną popularność we Włoszech. W 2016 roku zagrała jedną z głównych bohaterek włoskiego hitu kinowego "Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie". W 2019 roku wcieliła się w tę samą postać w polskim remaku tego filmu - "(Nie)znajomi". Aktorka była wielokrotnie nominowana i nagradzana we włoskich festiwalach. W czerwcu 2018 odebrała kolejną w jej karierze nagrodę - Srebrną Taśmę - nagrodę Stowarzyszenia Włoskich Krytyków Filmowych (SNGCI) dla najlepszej aktorki drugoplanowej za rolę Kiry w komediodramacie biograficznym Paolo Sorrentino "Oni".