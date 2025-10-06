Premiera nowej wersji "Znachora" na podstawie powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza odbyła się dwa lata temu a dokładnie jesienią 2023 roku na platformie Netflix. Teraz produkcję tę pokaże Polsat.

Reżyser musiał zmierzyć się ze sporymi oczekiwaniami widzów. Powodem był fakt, że adaptacja "Znachora" z 1981 roku w reżyserii Jerzego Hoffmana do dziś uchodzi za kultowy film czasów PRL.

Odsunęła w cień nawet wcześniejszą nieco zapomnianą ekranizację z 1937 roku. Film z Jerzym Bińczyckim w roli profesora Wilczura, osiągnął status kultowego i niezmiennie jest ulubionym tytułem wielu pokoleń. Stacje telewizyjne regularnie do niego wracają. Kreacja Bińczyckiego dla wielu widzów jest tą, której nie da się podrobić.

"Znachor" w Polsacie. O czym jest ten film?

Film "Znachor" powstał na podstawie powieści Tadeusza Dołegi-Mostowicza. To historia profesora Rafała Wilczura. Po operacji wychodzi z kliniki, by świętować z żoną ósmą rocznicę ślubu. Gdy wraca do domu okazuje się, że żona go opuściła i zostawiła tylko list pożegnalny.

Wyznaje w nim, że nie potrafiła dłużej znieść jego sławy, nie czuje się go godna i wyjeżdża wraz z ich ukochaną córką Marysią. Prosi męża, by jej nie szukał. Profesor Rafał Wilczur powodowany smutkiem idzie na spacer bez celu, spotyka Samuela Obiedzińskiego - żebraka i pijaka, który prosi o wsparcie "na hipotekę polskiego monopolu spirytusowego".

Profesor nie tylko ofiarowuje mu drobne, ale daje się zaprosić do wspólnego picia. Bywalcy baru, do którego się udają, widzą, że profesor to majętny człowiek. Pijany Wilczur zostaje wywieziony w pole, okradziony i pobity. Wskutek czego traci pamięć i żyje jako włóczęga.

Zatrudnia się we młynie. Tam spotyka Marysię. Nie wie jednak, że to jego córka. We wsi zaczyna zdobywać sławę znachora, który radzi sobie nawet z beznadziejnymi przypadkami. Udaje mu się uratować życie Marysi po wypadku na motocyklu. Przeprowadza trepanację czaszki ukradzionymi narzędziami. Trafia do więzienia a podczas procesu dawny kolega-lekarz rozpoznaje w nim profesora Wilczura. Marysia i Wilczur odnajdują się po latach.

"Znachor". Obsada. Kto gra w filmie?

Główną rolę w nowej wersji "Znachora" wyprodukowanej przez Netflix zagrał Leszek Lichota. Marysię, córkę prof. Wilczura gra Maria Kowalska, z kolei właścicielkę młyna Zośkę - Anna Szymańczyk. W roli hrabiego Czyńskiego można zobaczyć Ignacego Lissa. a jego rodziców Izabelę Kunę i Mikołaja Grabowskiego. W nowej wersji "Znachora" grają również:

Mirosław Haniszewski

Łukasz Szczepanowski

Paweł Tomaszewski

Małgorzata Mikołajczak

Artur Barciś.

"Znachor". Kto stoi za tym filmem?

Nowa wersja "Znachora" została wyreżyserowana przez Michała Gazdę. Autorami scenariusza są Marcin Baczyński i Mariusz Kuczewski. Tomasz Augustynek odpowiedzialny był za zdjęcia a producentką była Magdalena Szwedkowicz.

"Znachor". Kiedy emisja w Polsacie?

Nowa wersja filmu "Znachor" wyprodukowana przez Netflix już dziś, czyli w poniedziałek 6 października zostanie wyemitowany w stacji Polsat. Emisja odbędzie się o godz. 20:35 w paśmie MegaHit.