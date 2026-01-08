Serial "O krok za daleko" jest dostępny na platformie Netflix.

O czym jest serial?

Simon wiódł idealne życie – kochająca żona i dzieci, świetna praca, piękny dom... Ale właśnie wtedy jego najstarsza córka, Paige, postanowiła uciec od rodziny, a wszystko roztrzaskało się w drobny mak. Gdy Simon w końcu odnajduje ją w miejskim parku – zdaną na łaskę i niełaskę losu i naćpaną narkotykami – może wreszcie zabrać do domu swoją małą dziewczynkę. Okazuje się jednak, że Paige nie jest sama, a gdy wywiązuje się kłótnia, dochodzi do aktu szokującej przemocy. Simon ponownie traci więc córkę, wyrusza na jej poszukiwania i trafia do niebezpiecznego podziemnego świata, odkrywając głęboko skrywane sekrety, które mogą ostatecznie rozbić jego rodzinę.

Reklama

Co zaskakujące, serial podoba się krytykom dwa razy bardziej niż widzom (odpowiednio 81 proc. do 43 proc. pozytywnych opinii w serwisie Rotten Tomatoes"). To odwrotna sytuacja niż w przypadku większości ostatnich adaptacji thrillerów Cobena, które zyskiwały przychylność fanów przy niechęci recenzentów.

Reklama

Kto występuje w serialu?

W roli głównej występuje James Nesbitt ("Hobbit: Niezwykła podróż", "Martwy farciarz", "Krwawa niedziela"), a partnerują mu nominowana do Oscara Minnie Driver ("Buntownik z wyboru", "Emily w Paryżu", "W kręgu przyjaciół"), Alfred Enoch ("Harry Potter", "Miss Austen", "Fundacja"), Adrian Greensmith ("Amadeusz", "Problem trzech ciał", "Harlan Coben: Schronienie"), Ellie Henry ("Życie w Hollyoaks") oraz Geraldine James ("Dziewczyny z kalendarza", "Sherlock Holmes", "Arthur").

Kto stoi za serialem?

Głównym scenarzystą jest wyspecjalizowany w adaptacjach powieści Harlana Cobena Daniel Brocklehurst ("Lazarus", "Parish", "Już mnie nie oszukasz"), a nad scenariuszami poszczególnych odcinków pracowali także córka pisarza Charlotte Coben ("Tylko jedno spojrzenie", "Już mnie nie oszukasz", "Zostań przy mnie"), Tom Farrelly ("Lazarus", "Już mnie nie oszukasz", "Stłamszeni") i Amanda Duke ("Trigger Point").

Za kamerą stanęli Nimer Rashed ("Tęsknię za tobą", "Panna Scarlet i komisarz", "Już mnie nie oszukasz") i Isher Sahota ("Tęsknię za tobą", "Ojciec Brown", "Życie w Holyoaks").