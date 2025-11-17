Pierwszy odcinek czwartego sezonu serialu kryminalnego "My Life Is Murder" zostanie wyemitowany w poniedziałek, 17 listopada, o godz. 21:00 na antenie BBC First. Premiery kolejnych odcinków będą emitowane w poniedziałki i wtorki o godz. 21:00.

Kto stoi za serialem?

Pomysłodawcami serialu "My Life Is Murder" są Rick Maier ("Sąsiedzi", "NCIS: Sydney", "Po drugiej stronie lustra") i Claire Tonkin ("Sąsiedzi", "Gliniarze z Melbourne", "Cena życia").

Reklama

Kto występuje w serialu?

Główną rolę w serialu "My Life Is Murder" odgrywa Lucy Lawless ("Xena: Wojownicza księżniczka", "Spartacus: Krew i piach", "Parks and Recreation", "Ash kontra martwe zło"), a partnerują jej Ebony Vagulans ("Facet od serca") i Bernard Curry ("Sąsiedzi", "Wentworth: Więzienie dla kobiet", "W pułapce czasu").

O czym jest serial?

Reklama

Lucy Lawless wciela się w rolę emerytowanej policjantki wydziału zabójstw, Alexy Crowe. Chociaż chciałaby się wreszcie oddać swojemu hobby, czyli pieczeniu chleba, dawny szef (Bernard Curry) regularnie prosi ją o wsparcie w wyjaśnianiu zagadek zagmatwanych morderstw, a wpatrzona w nią młoda policyjna analityczka Madison Feliciano (Ebony Vagulans) z wypiekami na twarzy czeka na kolejne wskazówki.

Alexa jest tak sprawną i nieugiętą detektywką, że – czy tego chce, czy nie – nie może uwolnić się od rozwiązywania spraw kryminalnych i tropienia morderców. Bada m.in. kulisy śmierci kobiety, która wypadła z balkonu, udowadnia, że wypadek magnata hotelowego na wycieczce rowerowej nie był przypadkowy, rozpracowuje sprawę zagadkowej śmierci szefa kuchni, a także rozwiązuje tajemnicę morderstwa w zamkniętym pokoju motelowym.

Doskonałe recenzje

W Australii oraz Nowej Zelandii serial od dawna cieszy się dużym powodzeniem u widzów. W przeddzień sierpniowej polskiej premiery pierwszego sezonu w Nowej Zelandii premierę miał pierwszy odcinek piątego już sezonu.

Produkcja zbiera też doskonałe recenzje. Recenzent nowozelandzkiego portal Stuff pisze, że "łatwo dostrzec, czemu tak wielu widzów uwielbia" "My Life Is Murder" i chwali postać Lucy Lawless za jej charyzmę. Z kolei Decider i theartsdesk.com doceniają walory rozrywkowe serialu, określając go jako "lekki", "przyjemny", i wskazując na znakomicie zagrane główne role.