Widzowie British Film Festival jako pierwsi w Polsce, jeszcze przed oficjalną premierą w BBC First i BBC Player, będą mieli okazję obejrzeć dwa odcinki serialu "Lynley".

Kiedy i gdzie obejrzeć serial wcześniej?

Akcja stanowi efekt szerszej współpracy między BBC Studios i British Film Festival. Przedpremierowy pokaz zaplanowany jest na piątek, 14 listopada o godz. 19:30 w Kinie Apollo w Poznaniu. Wstęp jest bezpłatny, a wejściówki można rezerwować na stronie festiwalu.

Kiedy nastąpi telewizyjna premiera serialu?

Serial "Lynley" zadebiutuje na antenie BBC First w czwartek, 20 listopada o godz. 21:00. Kolejne premiery odcinków będą emitowane w co czwartek o godz. 21:00, a powtórki w soboty o godz. 22:05. Każdy odcinek trafi również do serwisu BBC Player godzinę po rozpoczęciu emisji w BBC First. Produkcja składa się z ośmiu odcinków. Serial "Lynley" będzie pokazywany w ramach codziennego kryminalnego pasma nadawanego w BBC First o godz. 21:00.

Kto występuje w głośnym serialu?

Głośna produkcja jest serialową adaptacją bestsellerowych kryminalnych powieści Elizabeth George. W rolach głównych występują Leo Suter ("Wikingowie: Walhalla", "Sanditon") oraz Sofia Barclay ("Ted Lasso").

O czym jest serial?

"Lynley" to serial, który łączy wątki kryminalne z analizą problemów społecznych. Tommy Lynley to błyskotliwy detektyw, który w środowisku policyjnym jest outsiderem ze względu na swoje arystokratyczne pochodzenie. Jego partnerka, sierżantka Barbara Havers, jest bezpośrednia, niezależna i wywodzi się z rodziny robotniczej. Dzięki jej niezłomności i niezawodnemu instynktowi oraz jego wiedzy i analitycznemu umysłowi stanowią wyjątkowo skuteczny duet. Działając ramię w ramię, oboje odkrywają, gdzie jest ich miejsce. Relacja między detektywami ewoluuje, rozwiązują skomplikowane, zawiłe zagadki kryminalne, ale powoli pomagają też sobie nawzajem w życiu osobistym.

Jak napisał The Hollywood Reporter: "Serial oparty na niedopasowanym duecie ma szansę zrobić furorę na całym świecie".

Na portalu Rotten Tomatoes "Lynley" zgromadził całe 100 proc. pozytywnych recenzji!