Film "Powiedz mi po cichu" zadebiutuje już 12 grudnia na platformie Prime Video.

O czym jest film?

Główną bohaterką zarówno bestsellerowej powieści young adult, jak i jej adaptacji, jest Kamila Hamilton, która miała wszystko pod kontrolą... a przynajmniej tak jej się wydawało. Nie przewidziała jednak powrotu braci Di Bianco, którzy znów wywrócą jej świat do góry nogami. Siedem lat temu pierwszy pocałunek z Thiago i bezwarunkowa opiekuńczość Taylora na zawsze odmieniły jej życie. Teraz ich powrót zagraża starannie zbudowanej fasadzie Kami. Nie jest już tą samą niewinną dziewczyną, którą kiedyś znali – odkąd odeszli, nikt nie potrafił się do niej naprawdę zbliżyć. Nikt oprócz nich. Czy Kami zdoła oprzeć się samej obecności Thiago? Co się stanie, gdy Taylor zacznie patrzeć na nią inaczej? Czy wszystko znów rozpadnie się na tysiąc kawałków?

W rolach głównych powstałego na podstawie pierwszej powieści z sagi "Tell Me" autorstwa Mercedes Ron (org. "Dímelo bajito", "Dímelo en secreto", "Dímelo con besos", ang. "Tell Me Softly", "Tell Me in Secret", "Tell Me with Kisses") filmu występują Alicia Falcó ("Bunkier miliarderów"), Fernando Lindez ("Szkoła dla elity") oraz Diego Vidales ("Nudes") jako Thiago i Taylor.

Obsadę uzupełniają Celia Freijeiro ("Czerwona królowa") jako Chiara, Patricia Vico ("Operación Marea Negra") jako Anne, Andrés Velencoso ("Powrót do Las Sabinas") jako Tino, Eve Ryan ("Moja wina") jako Cata oraz Fernando Nagore jako Jules.

Kto stoi za filmem?

Film "Powiedz mi po cichu" został wyprodukowany przez Vaca Films ("Fatum", "Sky High"), a za produkcję odpowiadają Borja Pena ("Cela 211", "Hiszpański kurier") i Emma Lustres ("Retribution", "Infiesto"). Reżyserem jest Denis Rovira ("Punto Nemo"), a scenariusz napisał Jaime Vaca ("Szkoła dla elity").

"Powiedz mi po cichu" to kontynuacja współpracy między Prime Video a Mercedes Ron, znaną obecnie jako The House of Ron, po sukcesie Trylogii Winnych.

Premiera filmu odbędzie się 12 grudnia, zaledwie dwa miesiące po premierze książki w Polsce (wydawnictwo Harde), a druga część sagi – "Tell Me in Secret" – jest już w produkcji. Ponadto zakończyły się zdjęcia do adaptacji powieści "Marfil i Ébano" (dylogia "Face to Face") i wkrótce produkcje te pojawią się na Prime Video w ponad 240 krajach w ramach subskrypcji Prime.