Serial "Wszystko dozwolone" ("All's Fair") zadebiutował na platformie Disney+ we wtorek, 4 listopada. W dniu premiery dostępne były od razu trzy odcinki, 18 listopada zadebiutował odcinek piąty, a następne będą pojawiać się w serwisie co tydzień.

Najgorszy serial dekady?

"Wszystko dozwolone" na długo przed premierą przyciągało gwiazdorską obsadą, na czele z supercelebrytką Kim Kardashian (jedną z producentek wykonawczych jest jej matka, Kris Jenner). Gwarancją jakości miało być jednak przede wszystkim nazwisko Ryana Murphy'ego, sześciokrotnego laureata Emmy, twórcy takich hitów małego ekranu, jak "Potwory", "Pose", "Glee" czy "American Horror Story". Tym razem jednak coś poszło nie tak...

I to bardzo, bowiem zdaniem wielu krytyków mamy do czynienia z "najgorszym serialem roku", a niektórzy piszą nawet o "najgorszym serialu dekady". Lucy Mangan z "Guardiana" zauważa w swojej recenzji, że "dramat rozwodowy Kim Kardashian jest wręcz fascynująco okropny". Krytyczka przyznała przy tym serialowi... 0 gwiazdek, co jak wyliczono, zdarzyło się tylko 17 razy w całej, już ponad dwustuletniej historii cenionego brytyjskiego dziennika.

Na portalu RottenTomatoes "Wszystko dozwolone" ma z kolei 5 proc. (!) pozytywnych opinii. "Okropne i nudne" – podsumowują krytycy.

Hit mimo wszystko?

A jednak widzowie najwyraźniej zamierzają przekonać się na własną rękę, czy serial rzeczywiście jest tak beznadziejny, jak dowodzą zawodowi recenzenci. Jak na razie "Wszystko dozwolone" cieszy się znakomitą oglądalnością – na platformie Disney+ plasuje się na 2. miejscu listy przebojów, ustępując jedynie kinowemu megahitowi "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki".

O czym jest serial?

Grupa prawniczek specjalizujących się w rozwodach opuszcza prestiżową, zdominowaną przez mężczyzn kancelarię, by stworzyć własną, niezależną praktykę – miejsce, gdzie prym wiodą kobiety. Ambitne, pewne siebie i niezwykle bystre, obcują w świecie, w którym pieniądze, władza i miłość zmieniają się w niebezpieczną grę o wysoką stawkę. Codziennie mierzą się z dramatami, zdradami i sekretami, które mogą zniszczyć kariery i małżeństwa. Prawniczki z odwagą i bezkompromisowością nie tylko wchodzą do skomplikowanej gry, lecz tworzą jej własne zasady.

Kto występuje w serialu?

"Wszystko dozwolone", jako się rzekło, może się poszczycić prawdziwie gwiazdorską obsadą. W rolach głównych występują wspomniana Kim Kardashian ("American Horror Story", "Zakazane pragnienia", "Ponad falą"), a także Naomi Watts ("Mulholland Drive", "King Kong", "Niemożliwe"), Niecy Nash-Betts ("Makabreska", "Zgadnij kto", "Pazury"), Teyana Taylor ("Jedna bitwa po drugiej", "Tysiąc i jeden", "Ostatnia kropla"), Matthew Noszka ("Naznaczeni", "Bez urazy", "Doskonały rewanż") oraz Sarah Paulson ("Zniewolony. 12 Years a Slave", "Biegnij!", "American Horror Story") i Glenn Close ("Fatalne zauroczenie", "Żona", "Niebezpieczne związki").

Kto stoi za serialem?

Serial "Wszystko dozwolone" został wyprodukowany przez 20th Television we współpracy z Ryan Murphy Television. Ryan Murphy jest współautorem scenariusza, reżyserem i producentem wykonawczym, a w gronie współscenarzystów i producentów wykonawczych znaleźli się także Jon Robin Baitz, Joe Baken, Jamie Pachino, Lyn Greene i Richard Levine. Kim Kardashian, Glenn Close, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts i Sarah Paulson łączą występy w serialu z rolą producentek wykonawczych, a reżyserem i producentem wykonawczym jest Anthony Hemingway. Funkcję producentów wykonawczych pełnią również Kris Jenner, Alexis Martin Woodall, Eric Kovtun, Scott Robertson i Nissa Diederich.