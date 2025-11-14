Film "Jonas Brothers: Zdążyć na Święta" można oglądać od dziś, 14 listopada, na platformie Disney+.

Wyjątkowy film świąteczny

"Jonas Brothers: Zdążyć na Święta" łączy w sobie świąteczną fabułę i koncert uwielbianego zespołu.

Akcja zawiązuje się w momencie, gdy po zakończeniu trasy i finałowym koncercie w Londynie, Kevin, Joe i Nick odkrywają, że powrót do domu na święta Bożego Narodzenia nie będzie łatwy. Bracia mierzą się ze skrajnymi wyzwaniami – Kevin próbuje wyrwać się ze swojej rutyny i zrobić coś, czego jeszcze nigdy nie próbował, Joe niespodziewanie odświeża kontakt z dawną znajomą, a Nick odczuwa ciężar odpowiedzialności związanej z podejmowaniem decyzji. Kolejne opóźnienia i nieplanowane sytuacje piętrzą się na drodze do Nowego Jorku, a ich braterska więź zostaje wystawiona na próbę. Pełna ciepła, humoru i świątecznej magii opowieść pokazuje prawdziwą wartość rodzinnych chwil, a wszystko to w otoczeniu nowych, oryginalnych dźwięków zespołu Jonas Brothers.

Kto występuje w filmie?

W rolach głównych występują oczywiście Kevin, Joe i Nick Jonasowie. W pozostałych rolach pojawiają się Chloe Bennet (Lucy), Billie Lourd (Cassidy), Laverne Cox (Stacy), KJ Apa (Gene), Andrew Barth Feldman (Ethan), Andrea Martin (Deb), Kenny G i Justin Tranter (we własnych osobach), Randall Park (Brad) oraz Jesse Tyler Ferguson (Święty Mikołaj). Film jest niezwykłym rodzinnym projektem, dlatego nie zabraknie też krótkich występów członków rodziny Jonas.

Kto stoi za filmem?

Reżyserią zajęła się Jessica Yu, laureatka nagród Emmy i Oscara ("Quiz Lady", "Tacy jesteśmy"). Producentami są Kevin, Joe i Nick Jonasowie, a także Isaac Aptaker i Elizabeth Berger ("Wróć do mnie", "Tacy jesteśmy", "Twój Simon"), Adam Fishbach, Spencer Berman i Scott Morgan. Muzykę do filmu przygotował nominowany do nagrody Grammy Justin Tranter, pełniący rolę producenta wykonawczego muzyki.