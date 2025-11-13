Pierwszy odcinek serialu "Czarna śmierć" został wyemitowany na antenie TVP1 w minioną niedzielę, 9 listopada o godz. 20:25.

Półtora miliona widzów

Pierwszy odcinek produkcji Telewizji Polskiej o epidemii czarnej ospy we Wrocławiu w 1963 roku zobaczyło prawie półtora miliona osób. Tym samym TVP zanotowało najwyższą oglądalność swojego oryginalnego serialu jesienią 2025 roku.

Reklama

Pierwszy odcinek serialu "Czarna śmierć" zobaczyło dokładnie 1,48 mln widzów. Oznacza to, że najnowsza produkcja Telewizji Polskiej wzbudziła większe zainteresowanie niż "Drelich" czy "Profilerka. Jastrë" – inne nowe seriale nadawcy, które miały swoje premiery tej jesieni.

"Czarna śmierć" zaliczyła również lepsze otwarcie w TVP VOD. Przez pierwsze trzy dni dwa dostępne odcinki tego serialu wygenerowały o ponad 53 proc. więcej odtworzeń niż "Drelich" i o prawie 31 proc. więcej odtworzeń niż drugi sezon "Profilerki". "Czarną śmierć" zobaczyło ponadto o 48 proc. więcej widzów niż "Drelich" i o ponad 45 proc. więcej widzów niż "Profilerkę".

Premiera drugiego odcinka "Czarnej śmierci" nastąpi w niedzielę, 16 listopada 2025 o godz. 20:25 w TVP1, ale można go oglądać przedpremierowo w TVP VOD.

Reklama

Bogart i Chandler po polsku?

Serial zyskuje również uznanie krytyków filmowych. "Na pewno jest to rzecz wyróżniająca się z ramówki" – pisze Bartosz Czartoryski na Onecie.

"Już od pierwszych sekund serial w reżyserii Kuby Czekaja intryguje. Czarno-białe ujęcia, cienie, dym papierosów wprowadzają taki klimat kina noir, że człowiek prawie spodziewa się w kolejnym kadrze zobaczyć Humphreya Bogarta" – przekonuje Marta Korycka z portalu Gazeta.pl.

"Telewizja Polska dostarczyła swoim widzom świetny polski thriller. Czarna śmierć to wciągający serial o epidemii ospy prawdziwej, który współcześnie uderza jeszcze mocniej" – zauważa Anna Bortniak z serwisu Spider's Web.

"Wizualnie Czarna śmierć zachwyca klimatem i dopracowaniem. Zdjęcia zrealizowane są w stylu kina noir, przywodzą na myśl ekranizacje prozy Chandlera, a czołówka i napisy końcowe wyglądają, jakby przygotowała je ekipa TVP z lat 60. Ta dbałość o szczegóły robi wrażenie, a scenografia, kostiumy, charakteryzacja i muzyka sprawiają, że dwa pierwsze odcinki Czarnej śmierci są jak podróż w czasie" – zachwyca się Marta Górna z "Gazety Wyborczej".

O czym jest serial?

"Czarna śmierć" zapowiadana jest jako "historia, w której thriller medyczny w przenika się z pełną tajemnic opowieścią szpiegowską".

Wszystko rozpoczyna się 22 maja 1963 roku we Wrocławiu. Doświadczona oficerka wywiadu Łucja Winter wraca z niebezpiecznej misji w Indiach, której cel był owiany głęboką tajemnicą. Gdy wydaje się, że wszystko zakończyło się sukcesem, w mieście wybucha epidemia ospy prawdziwej. Wrocław staje się miastem zamkniętym w którym rozpoczyna się walka ze śmiertelnie groźnym i niewidzialnym przeciwnikiem.

Z jednej strony grupa lekarzy pod wodzą młodej i ambitnej Weroniki Przybysz, którzy toczą heroiczną walkę ze śmiertelną chorobą, z drugiej śledztwo prowadzone przez dziennikarza lokalnej gazety – Igora Bielika – o wyjaśnienie tajemnicy, która może zaważyć na losach milionów istnień ludzkich. To opowieść o poświęceniu, pokonywaniu trudności, o lekarzach, którzy ryzykując własne zdrowie i życie walczą o życie pacjentów. To także historia o narastającej potrzebie wolności i prawdy, która jest silniejsza niż strach przed komunistyczną opresją. W serialu nie zabraknie humoru i dowcipu. Mimo lęku przed chorobą ludzie we Wrocławiu musieli żyć i normalnie funkcjonować. Poza tym, że w odciętym od świata miastem zaczęli rządzić lekarze, szybko okazało się, że skończyły się kolejki, towarów przestało brakować, a PRL-owska szarzyzna zaczęła nabierać powoli kolorów. Paradoksalnie, zamknięcie miasta przyniosło jego mieszkańcom powiew wolności i normalności, którego wcześniej tak bardzo brakowało.

Prawdziwe wydarzenia

Serial inspirowany jest prawdziwymi wydarzeniami, które rozegrały się we Wrocławiu latem 1963 roku. Główna bohaterka serialu – Weronika Przybysz – wzorowana jest na doktor Alicji Surowiec, która za swoją postawę w trakcie epidemii ospy otrzymała tytuł Polki Roku 1963. Kierowała ona utworzonym specjalnie na potrzeby leczenia osób chorych na ospę szpitalem w miejscowości Szczodre koło Wrocławia i urządzonym tam izolatorium, mając do dyspozycji jedynie dwóch lekarzy. Mimo braku właściwych narzędzi, lekarstw, braku osób, opiekowała się śmiertelnie chorymi do ostatniego dnia epidemii.

Kto występuje w serialu?

W rolach głównych występują Anna Karczmarczyk ("Zdrada, "Prosta sprawa", "Profilerka"), Agnieszka Podsiadlik ("Lincz", "Z daleka widok jest piękny", "Maraton tańca"), Tomasz Ziętek ("Hiacynt", "Żeby nie było śladów", "Cicha noc"), Cezary Pazura ("Kiler", "Tato", "Sara"), Ilona Ostrowska ("Ile waży koń trojański?", "Ranczo", "Droga do raju"), Tomasz Sapryk ("Sztuczki", "Dzień świra", "Poranek kojota") i Piotr Pacek ("Kos", "Krew z krwi", "Król").

Kto stoi za serialem?

Scenariusz serialu napisali Piotr Derewenda ("Bodo") i Wojciech Lepianka ("Zatoka szpiegów"). Za kamerą stanął Kuba Czekaj ("Aniela", "Infamia", "Planeta singli. Osiem historii"). Za zdjęcia odpowiada Wojciech Węgrzyn ("Aniela", "Czarne stokrotki", "Plan lekcji"), za scenografię – Jacek Mocny ("Krew z krwi", "O psie, który jeździł koleją", "Plan lekcji"), za kostiumy – Agnieszka Sobiecka ("Czerwone maki", "Orlęta. Grodno '39", "Klub Włóczykijów"), a za charakteryzację – Anna Gorońska ("Entropia", "Maszyna Goldberga", "Piosenki o miłości").