"Zakręcony piątek 2" wszedł na ekrany światowych i polskich kin 8 sierpnia 2025 roku, po czym dwa miesiące później, w pierwszej połowie października, pojawił się w wypożyczalniach VOD, zaś już od dziś, 12 listopada, jest dostępny dla abonentów platformy Disney+.

Hit numer jeden

Film wciąż robi na VOD prawdziwą furorę, mimo tradycyjnie już wysokich cen początkowych. Za wypożyczenie trzeba bowiem zapłacić minimum 48,99 zł (MEGOGO), przeważnie zaś 49,99 zł (Premiery CANAL+, Prime Video, Player), a nawet 54,99 zł (Rakuten TV). Mimo to "Zakręcony piątek 2" jest obecnie hitem numer jeden światowego streamingu.

Reklama

W kinach komedia również sprzedała się świetnie. Przy budżecie rzędu 42 milionów dolarów przyniosła wpływy przekraczające 153 miliony dolarów – czyli niewiele mniej niż oryginalny film. Zebrała przy tym zaskakująco dobre recenzje, jak na sequel po latach, co przeważnie kojarzy się z tzw. odgrzewanymi kotletami. A jednak "Zakręcony piątek 2" w opiniotwórczym serwisie Rotten Tomatoes oceniło pozytywnie aż 88 proc. krytyków.

Niespodzianka od Disneya

Reklama

W czerwcu ubiegłego roku Disney pokazał pierwsze zdjęcie zza kulis planu długo oczekiwanego filmu "Zakręcony piątek 2" z Jamie Lee Curtis i Lindsay Lohan w rolach głównych. Wtedy podano również, że premiera sequela kinowego hitu z 2003 roku odbędzie się 22 lata po premierze oryginalnej komedii, czyli w roku 2025.

"Colemanowie powrócą do kin w 2025 roku!" – podał Disney w mediach społecznościowych, udostępniając zdjęcie z Jamie Lee Curtis i Lindsay Lohan z planu zdjęciowego filmu.

O czym jest "Zakręcony piątek 2"?

Aktorki ponownie wcielają się w postaci Tess i jej córki Anny Coleman. Film w reżyserii Nishy Ganatry ("Na topie") opowiada historię dorosłej już Anny, która wychowuje własną córkę, a wkrótce po raz pierwszy ma zostać macochą. ​​Tess i Anna mają odkryć, że piorun może uderzyć dwa razy…

Oprócz Curtis i Lohan do swoich ról z 2003 roku powracają również Mark Harmon, Chad Michael Murray i Rosalind Chao.

Fenomen "Zakręconego piątku"

"Zakręcony piątek" ("Freaky Friday") to powieść Mary Rodgers z 1972 roku, opowiadająca historię matki i córki, które magicznie zamieniają się ciałami. Choć wersja z 2003 roku pozostaje najpopularniejszą i najbardziej dochodową (film zarobił na świecie 160 mln dolarów przy budżecie rzędu 20 milionów), książka była już wcześniej przenoszona na ekran dwukrotnie – w 1976 w filmie z Jodie Foster i Barbary Harris, a następnie w 1996 roku z Shelley Long i Gaby Hoffmann.

Ale to nie wszystko, bo w 2016 powstał również musical sceniczny, zaś a dwa lata później adaptowano go na wersję dla Disney Channel.

Aktorki o filmie

"Huffington Post" wskazywał, że zarówno Curtis, jak i Lohan już od dłuższego czasu mówiły w wywiadach o możliwości powstania "Zakręconego piątku 2".

Kiedy podróżowałam po świecie z filmem "Halloween. Finał", ludzie chcieli wiedzieć, czy będzie kolejny "Zakręcony piątek". Wtedy coś naprawdę poruszyło moją strunę. Po powrocie z trasy zadzwoniłam do przyjaciół z Disneya i powiedziałam: "Czuję, że ktoś chce nakręcić ten film"– mówiła Jamie Lee Curtis w rozmowie z "New York Timesem" w maju 2023.

Z kolei Lindsay Lohan w marcu 2024 potwierdziła w talk show Andy'ego Cohena, że trwają prace nad kontynuacją. Nie chcę mówić za dużo. Ale obie jesteśmy podekscytowane – stwierdziła Lohan w imieniu starszej koleżanki.

Sukces sequela sprawił, że niewykluczone jest powstanie części trzeciej.