W nagraniu wideo magazynu "Variety" rozpowszechnionym na platformie X i robiącym furorę w internecie (ponad 2 miliony wyświetleń w kilka godzin) urodzony w Chicago papież opowiedział o swoich czterech ulubionych filmach: trzech amerykańskich i jednym włoskim.

"To wspaniałe życie"

Jako pierwszy wymienił "To wspaniałe życie" w reżyserii Franka Capry z 1946 roku z Jamesem Stewartem w roli głównej. Gra on finansistę z małego miasteczka, który popada w kłopoty. Przed załamaniem i radykalnym gestem ratuje go anioł stróż.

Reklama

"Dźwięki muzyki"

Następnie Leon XIV wskazał nagrodzony Oscarem film muzyczny "Dźwięki muzyki" Roberta Wise'a z 1965 roku z Julią Andrews. To historia kandydatki do nowicjatu w klasztorze w Salzburgu, która pod koniec lat 30. minionego wieku zostaje wysłana do domu wdowca, by opiekować się siedmiorgiem jego dzieci. Postanawia wypełnić ich dom muzyką i uśmiechem.

"Zwykli ludzie"

"Zwykli ludzie" – rodzinny dramat obyczajowy z 1980 roku w reżyserii zmarłego niedawno Roberta Redforda to kolejny ulubiony film papieża. Zdjęcia do filmu nakręcono w rodzinnym stanie Leona XIV – Illinois. Zagrali w nim między innymi, jak przypomniał, Donald Sutherland i Mary Tyler Moore.

"Życie jest piękne"

Reklama

Na zakończenie nagrania Leon XIV wymienił "Życie jest piękne" (1997) Roberto Benigniego w jego reżyserii i z nim w roli głównej. Jego bohater to mieszkaniec Toskanii, uwięziony podczas II wojny światowej z synem w obozie koncentracyjnym. Próbuje on przekonać malca, że okrutna rzeczywistość, w jakiej się znaleźli, to tylko zabawa. Film zdobył siedem nominacji do Oscara i trzy statuetki.

Filmowcy u papieża

Watykan poinformował, że w sobotę papież przyjmie na audiencji w Watykanie przedstawicieli świata filmu z wielu krajów. Wśród nich zostali wymienieni: Gianni Amelio, Marco Bellocchio, Monica Bellucci, Cate Blanchett, Liliana Cavani, Abel Ferrara, Matteo Garrone, Emir Kusturica, Spike Lee, Ferzan Ozpetek, Jan Komasa, Paweł Pawlikowski, Giuseppe Tornatore i Gus Van Sant.