Serial "Krzesła" odniósł taki sukces, że jeszcze przed końcem emisji pierwszego sezonu władze HBO podjęły decyzję o przedłużeniu serialu o drugi sezon.

Wynik 100 proc.

"Krzesła" mają aktualnie idealny wynik 100 proc. w serwisie Rotten Tomatoes i są opisywane jako serial "absurdalnie zabawny" przez "New York Timesa" oraz "rozkosznie szalony" przez "The Hollywood Reporter".

Jesteśmy podekscytowani niesamowitym odbiorem "Krzeseł". Serial na swój wyjątkowy sposób kontynuuje tradycję komediową HBO. Nie mogliśmy być bardziej zadowoleni z dalszej współpracy z Timem, Zachem i ich wyjątkowym zespołem – powiedziała Amy Gravitt, wiceprezeska wykonawcza HBO Programming, szefowa seriali komediowych HBO i HBO Max, komentując decyzję o zamówieniu drugiego sezonu.

O czym jest serial?

Serial "Krzesła", łączący w sobie elementy komedii i thrillera, opowiada o pewnym mężczyźnie (Tim Robinson), który po kompromitującym incydencie w pracy zaczyna badać rozległy spisek.

Kto występuje w serialu?

W pierwszym sezonie występują Tim Robinson jako William Ronald Trosper, Lake Bell jako Barb Trosper, Sophia Lillis jako Natalie Trosper, Will Price jako Seth Trosper, Joseph Tudisco jako Mike Santini i Lou Diamond Phillips jako Jeff Levjman.

Kto stoi za serialem?

Twórcami serialu i jego producentami wykonawczymi są Tim Robinson i Zach Kanin. Wśród producentów wykonawczych znaleźli się także Adam McKay i Todd Schulman z HyperObject Industries, Andrew DeYoung oraz Igor Srubshchik. Reżyserami serialu są Andrew DeYoung i Aaron Schimberg.