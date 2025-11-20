"Lilo & Stitch" po trzecim miejscu w sierpniu oraz drugim we wrześniu w końcu wskoczył na sam szczyt zestawienia najpopularniejszych filmów oglądanych na MEGOGO w październiku w modelu TVOD.

Powrót Harry'ego Pottera

O wiele większym wydarzeniem był jednak spektakularny powrót Harry’ego Pottera. W TOP 7 znalazły się aż 4 filmy z młodym czarodziejem w roli głównej. W całym zestawieniu w porównaniu z wrześniem jest aż 6 nowych pozycji.

TOP 13 najchętniej oglądanych filmów na VOD

Jak prezentuje się czołowa trzynastka filmów wypożyczanych na platformie MEGOGO? Oto nowy ranking.

"Lilo i Stich" – nowa aktorska wersja klasycznego animowanego hitu Disneya z 2002 roku, "Lilo i Stich" to pełna humoru i wzruszeń historia o samotnej dziewczynce i fascynującym przybyszu z odległej galaktyki, który pomaga jej odbudować rozbitą rodzinę. Film wyreżyserował Dean Fleischer Camp, nominowany do Oscara twórca uznanego animowanego dzieła "Marcel Muszelka w różowych bucikach". W obsadzie znaleźli się Maia Kealoha, Sydney Elizabeth Agudong, Billy Magnussen, Tia Carrere, Hannah Waddingham, Chris Sanders, a także Courtney B. Vance i Zach Galifianakis. "Harry Potter i Kamień Filozoficzny" – fabuła filmu z 2001 roku oparta jest na powieści o tym samym tytule, napisanej przez J.K. Rowling. Reżyserią zajął się amerykański filmowiec i scenarzysta Chris Columbus, znany z takich hitów jak "Kevin sam w domu", "Kevin sam w Nowym Jorku", "Noc w muzeum" czy "Pani Doubtfire". Jako Harry Potter wystąpił Daniel Radcliffe, który w swojej filmografii ma już ponad dwieście projektów. W rolę Hermiony wcieliła się brytyjska aktorka Emma Watson. "Harry Potter i Komnata Tajemnic" – przygodowy film fantasy w reżyserii Chrisa Columbusa z 2002 roku to druga część serii opartej na książkach J.K. Rowling. Nadchodzi drugi rok nauki w Szkole Magii i Czarodziejstwa. Domowy skrzat Zgredek ostrzega Harry'ego Pottera przed strasznymi wydarzeniami, które mają nastąpić w Hogwarcie. Chłopiec ignoruje ostrzeżenia i wraca do szkoły. Tam staje się celem tajemniczych czarnych mocy. Tylko odkrywając tajemnicę Komnaty Tajemnic, Harry i jego przyjaciele mogą pokonać złowrogie siły. Dla Daniela Radcliffe'a, odtwórcy głównej roli, to właśnie druga część serii książek o Harrym Potterze jest jego ulubioną. "Mission: Impossible – The Final Reckoning" – wspólnie z zespołem IMF Ethan Hunt (Tom Cruise) kontynuuje poszukiwania przerażającej sztucznej inteligencji, nazywanej Entitą. Wniknęła ona w sieci wywiadów na całym świecie. Rządy różnych państw podążają jej śladem, jednak Ethan dołącza do nowych sojuszników i stara się nie dopuścić, by świat zmienił się na zawsze. Obok Toma Cruise'a swoje role odgrywają po raz kolejny także Simon Pegg, Hayley Atwell, Ving Rhames, Shea Whigham, Henry Czerny, Pom Klementieff, Angela Bassett i Esai Morales. "Harry Potter i Czara Ognia" – to już czwarty rok Harry’ego Pottera w Szkole Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie. Harry, Ron i Hermiona z niecierpliwością czekają na międzynarodowe finały Quidditcha. Harry marzy o spędzeniu czasu z uroczą Cho Chang. Chciałby być zwykłym czternastoletnim czarodziejem... Ale Harry nie jest zwykły – nawet jak na czarodziejskie standardy. W tym roku, po raz pierwszy od setek lat, zostanie zorganizowany turniej pomiędzy trzema szkołami magii, a uczestnicy zostaną wybrani w sposób magiczny do niezwykle niebezpiecznego wydarzenia. Teraz, gdy blizna Harry’ego zaczyna piec, wskazując na złowrogą obecność Lorda Voldemorta, Czara Ognia dokonuje ostatecznego wyboru uczestnika – Harry’ego Pottera. "Oddaj ją" – to historia rodzeństwa, które odkrywa przerażające rytuały w odosobnionym domu ich nowej matki zastępczej. Po śmierci ojca siedemnastoletni Andy i jego niedowidząca przyrodnia siostra Piper trafiają pod opiekę Laury – ekscentrycznej byłej opiekunki, która wychowuje też niemego Olivera. Z czasem Andy zaczyna podejrzewać, że Laura ukrywa mroczne sekrety, zwłaszcza gdy obsesyjnie faworyzuje Piper i coraz bardziej podważa jego zdrowie psychiczne. Gdy chłopak odkrywa, że Oliver jest opętany przez demona i że Laura planuje mroczny rytuał, by wskrzesić swoją zmarłą córkę, rodzeństwo staje do walki o przetrwanie w domu, w którym granice między miłością, żałobą i obłędem zacierają się. "Harry Potter i więzień Azkabanu" – Harry, Ron i Hermiona powracają jako nastolatkowie na trzeci semestr nauki do Szkoły Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie. Jednak los Harry'ego, jak i całej społeczności czarodziejów, wydaje się ponury, gdy z więzienia ucieka niesławny Syriusz Black – skazany za pomoc złemu Lordowi Voldemortowi, polegającą na zabiciu 13 osób jednym zaklęciem. Jedyna wskazówka co do tego, dokąd zmierza Syriusz: strażnicy Azkabanu słyszeli, jak Black mamrotał przez sen: "On jest w Hogwarcie... On jest w Hogwarcie". Teraz Harry może nie być bezpieczny przed skazanym mordercą nawet w murach swojej magicznej szkoły. "Materialiści" – to amerykańska komedia romantyczna z 2025 roku, napisana i wyreżyserowana przez Celine Song. W rolach głównych występują Dakota Johnson, Chris Evans i Pedro Pascal. Akcja filmu rozgrywa się w pełnym luksusu Nowym Jorku. Historia przedstawia trójkąt miłosny między swatką, jej byłym chłopakiem-aktorem i czarującym milionerem. Agentka ślubna Lucy uważa się za profesjonalistkę i prawdziwą ekspertkę w kwestii miłości. Mimo że kobieta z powodzeniem łączy pary, sama pozostaje singielką. Wkrótce jednak w jej życiu pojawia się atrakcyjny milioner Harry, a także były chłopak – przystojny John. Lucy staje więc przed trudnym wyborem. "Avatar: Istota wody" – film Jamesa Camerona z 2022 roku. Jego akcja rozgrywa się ponad dziesięć lat po wydarzeniach z pierwszej części. To opowieść o rodzinie Jake'a i Neytiri oraz ich staraniach, by zapewnić bezpieczeństwo sobie i swoim dzieciom, mimo tragedii, których wspólnie doświadczają i bitew, które muszą stoczyć, aby przeżyć. W obsadzie znaleźli się Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis czy CCH Pounder. "F1: Film" – trzecie miejsce filmu "F1" to prawdopodobnie efekt premiery tej produkcji pod koniec miesiąca m.in. właśnie na MEGOGO. Film był dostępny na VOD od 22 sierpnia. W kilka dni wskoczył na ostatni stopień podium. W widowiskowym dramacie sportowym Sonny Hayes (Brad Pitt), legendarny kierowca F1 lat 90., wraca z emerytury, by jako mentor młodego talentu pomóc uratować zespół. Obok fenomenalnych sekwencji wyścigowych film przedstawia poruszającą historię o przyjaźni, rywalizacji i odkupieniu. W obsadzie także Javier Bardem, Damson Idris, Kerry Condon i Kim Bodnia. "Pan Tadeusz" – adaptacja epopei Adama Mickiewicza. Liryczny dramat wojenny "Pan Tadeusz" z 1999 roku to wspólny projekt polskich i francuskich twórców oraz kolejne reżyserskie dzieło polskiego dramaturga, producenta i reżysera Andrzeja Wajdy. Tadeusz Soplica wraca do rodzinnego majątku. Jego stryj chce go wyswatać z Zosią Horeszkówną, by pogodzić zwaśnione od wielu lat rody. W tle rozgrywają się wydarzenia rozbiorów Polski i wojen napoleońskich. Część ziem polskich i litewskich została zagarnięta przez Rosję. Polacy stawiają zbrojny opór. Tymczasem armia francuskiego cesarza Napoleona Bonaparte idzie na Moskwę. Powstańcy w Polsce liczą na ich wsparcie. W roli głównej Tadeusza Soplicy wystąpił polski aktor filmowy, teatralny i telewizyjny Michał Żebrowski, znany później również z filmów "Pręgi", "Wiedźmin" czy "Ogniem i mieczem". "Furioza" – to bezkompromisowa historia policjantki, która spróbuje rozbić układ, w którym się wychowała. To opowieść o miłości niemożliwej, o ludziach, którzy muszą stanąć po dwóch stronach barykady i tragicznym wyborze pomiędzy uczuciem, a przestępczym życiem zgodnym z określonymi zasadami. Film, który zadaje pytanie, czy człowiek ma prawo do zemsty, kiedy wymiar sprawiedliwości jest bezsilny? W rolach głównych, w przełomowych kreacjach w karierze: Weronika Książkiewicz i Mateusz Banasiuk oraz imponujący filmową metamorfozą Mateusz Damięcki. Fantastycznie wspierają ich Łukasz Simlat, Wojciech Zieliński, Szymon Bobrowski, Sebastian Stankiewicz i Paulina Gałązka. "Brzydka siostra" – pełna brawurowej odwagi reinterpretacja klasycznej baśni braci Grimm o Kopciuszku. "Brzydka siostra" to historia Elwiry, która żyje w cieniu swojej bajecznie pięknej przyrodniej siostry. W świecie, gdzie uroda to waluta, a królewski bal przypomina bezwzględne igrzyska, Elwira postanawia za wszelką cenę poślubić księcia. Największą przeszkodą, aby podbić serce wymarzonego mężczyzny i rozpocząć nowe lepsze życie, jest Kopciuszek. To kino gatunkowe najwyższej jakości idealnie wpisujące się w popularną ostatnimi czasy – za sprawą "Titane" czy "Substancji" – poetykę, ale czerpie też inspiracje z kina Davida Cronenberga. Reżyserka Emilie Blichfeldt, posługując się formułą kina kostiumowego, opowiada o bardzo aktualnych problemach – dyktacie piękna, niezdrowych wzorcach czy tym, jak zmienia się ciało. Film, który okazał się przebojem Sundance Film Festival i Berlinale, częściowo kręcony był w Polsce, a w drugoplanowych rolach podziwiać możemy Katarzynę Herman i Agnieszkę Żulewską.