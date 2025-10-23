Z analizy danych wynika również, że we wrześniu wideo na życzenie w MEGOGO oglądało o 8,09 proc. więcej osób w porównaniu z wcześniejszym miesiącem. Nie ma w tym jednak nic dziwnego, zważywszy na to, że okres jesienny w porównaniu z wakacyjnym naturalnie wpływa na większe zainteresowanie filmami lub serialami w przestrzeni domowej.

Co przyciąga uwagę widzów?

Porównując filmy z sierpnia cieszące się największym zainteresowaniem z tymi z września, przede wszystkim należy zwrócić uwagę na awans na 1. pozycję z 4. "Materialistów". To nie powinno dziwić. Mocna obsada i interesująca historia są czymś, co zawsze przyciąga uwagę widzów. Na kolejnych dwóch pozycjach zachowany został status quo – "Lilo & Stich" był drugim najchętniej oglądanym filmem, a na 3. miejscu ponownie znalazł się "F1: Film". Znaczący awans z 9. na 4. pozycję zaliczył najnowszy "Mission: Impossible". Z 1. miejsca podium na 5. spadł natomiast "Minecraft" – komentuje zestawienie Artur Pacuła, CEO MEGOGO w Polsce.

TOP 13 najchętniej oglądanych filmów na VOD

Jak prezentuje się czołowa trzynastka filmów wypożyczanych na platformie MEGOGO? Oto nowy ranking.

"Materialiści" – to amerykańska komedia romantyczna z 2025 roku, napisana i wyreżyserowana przez Celine Song. W rolach głównych występują Dakota Johnson, Chris Evans i Pedro Pascal. Akcja filmu rozgrywa się w pełnym luksusu Nowym Jorku. Historia przedstawia trójkąt miłosny między swatką, jej byłym chłopakiem-aktorem i czarującym milionerem. Agentka ślubna Lucy uważa się za profesjonalistkę i prawdziwą ekspertkę w kwestii miłości. Mimo że kobieta z powodzeniem łączy pary, sama pozostaje singielką. Wkrótce jednak w jej życiu pojawia się atrakcyjny milioner Harry, a także były chłopak – przystojny John. Lucy staje więc przed trudnym wyborem. "Lilo i Stich" – nowa aktorska wersja klasycznego animowanego hitu Disneya z 2002 roku, "Lilo i Stich" to pełna humoru i wzruszeń historia o samotnej dziewczynce i fascynującym przybyszu z odległej galaktyki, który pomaga jej odbudować rozbitą rodzinę. Film wyreżyserował Dean Fleischer Camp, nominowany do Oscara twórca uznanego animowanego dzieła "Marcel Muszelka w różowych bucikach". W obsadzie znaleźli się Maia Kealoha, Sydney Elizabeth Agudong, Billy Magnussen, Tia Carrere, Hannah Waddingham, Chris Sanders, a także Courtney B. Vance i Zach Galifianakis. "F1: Film" – trzecie miejsce filmu "F1" to prawdopodobnie efekt premiery tej produkcji pod koniec miesiąca m.in. właśnie na MEGOGO. Film był dostępny na VOD od 22 sierpnia. W kilka dni wskoczył na ostatni stopień podium. W widowiskowym dramacie sportowym Sonny Hayes (Brad Pitt), legendarny kierowca F1 lat 90., wraca z emerytury, by jako mentor młodego talentu pomóc uratować zespół. Obok fenomenalnych sekwencji wyścigowych film przedstawia poruszającą historię o przyjaźni, rywalizacji i odkupieniu. W obsadzie także Javier Bardem, Damson Idris, Kerry Condon i Kim Bodnia. "Mission: Impossible – The Final Reckoning" – wspólnie z zespołem IMF Ethan Hunt (Tom Cruise) kontynuuje poszukiwania przerażającej sztucznej inteligencji, nazywanej Entitą. Wniknęła ona w sieci wywiadów na całym świecie. Rządy różnych państw podążają jej śladem, jednak Ethan dołącza do nowych sojuszników i stara się nie dopuścić, by świat zmienił się na zawsze. Obok Toma Cruise'a swoje role odgrywają po raz kolejny także Simon Pegg, Hayley Atwell, Ving Rhames, Shea Whigham, Henry Czerny, Pom Klementieff, Angela Bassett i Esai Morales. "Minecraft: Film" – to amerykańska komedia przygodowa z gatunku fantasy z 2025 roku, powstała na bazie popularnej gry wideo Minecraft z 2011 roku ze studia Mojang Studios. Na VOD trafiła już w maju i od tamtej pory dzierży palmę pierwszeństwa, co samo w sobie świadczy o niezwykłym sukcesie filmu, który w kinach jako pierwszy w tym roku przekroczył barierę miliarda wpływów ze światowego rynku. W filmie czwórka bohaterów znajduje tajemniczy portal, przez który wkracza do sześciennego świata cudów, które potrafią zadziwić każdego. Aby wrócić do domu, bohaterowie muszą poznać i… opanować nieznaną krainę. Spotkawszy doświadczonego czarodzieja, wyruszą z nim na poszukiwanie drogi do domu, pokonując kolejne zadania. "Obecność 3: Na rozkaz diabła" – mrożąca krew w żyłach historia terroru, morderstwa i zła, która zszokowała nawet doświadczonych badaczy zjawisk paranormalnych, Eda i Lorraine Warren. Jedna z najbardziej sensacyjnych spraw z ich akt zaczyna się od walki o duszę młodego chłopca, a następnie wyprowadza ich poza wszystko, czego kiedykolwiek doświadczyli. Vera Farmiga i Patrick Wilson powracają w rolach Lorraine i Eda Warrenów, a reżyserem filmu jest Michael Chaves. "Harry Potter i Kamień Filozoficzny" – fabuła filmu z 2001 roku oparta jest na powieści o tym samym tytule, napisanej przez J.K. Rowling. Reżyserią zajął się amerykański filmowiec i scenarzysta Chris Columbus, znany z takich hitów jak "Kevin sam w domu", "Kevin sam w Nowym Jorku", "Noc w muzeum" czy "Pani Doubtfire". Jako Harry Potter wystąpił Daniel Radcliffe, który w swojej filmografii ma już ponad dwieście projektów. W rolę Hermiony wcieliła się brytyjska aktorka Emma Watson. "Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka" – dynamiczny thriller akcji w reżyserii Lena Wisemana, w którym główną rolę gra utalentowana Ana de Armas. Film zanurza widzów w świecie tajnych społeczności i trudnych decyzji. Fabuła skupia się na Evie Macarro, młodej kobiecie wychowanej w społeczności zabójców. Po utracie ojca w dzieciństwie Eva nauczyła się życia pełnego niebezpieczeństw i osiągania celów. Dziewczynka była wychowywana pod pozorem tancerki, ale w rzeczywistości stała się ochroniarzem i wyszkolonym zabójcą. Po 12 latach Eva otrzymuje szansę zemsty na tych, którzy są winni śmierci jej ojca. Jej droga krzyżuje się z członkami sekty i zmusza ją do zmierzenia się z dawno ukrywanymi lękami i emocjami. Wraz z Aną na ekranie pojawia się inna aktorska gwiazda – Anjelica Huston, zapamiętana przez widzów dzięki roli Morticii w "Rodzinie Addamsów". Jej wieloletnie doświadczenie i niepowtarzalny styl nadają filmowi szczególnego uroku. "Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka" porusza tematy zemsty, walki o wolność i tożsamość. Film bada granicę między obowiązkiem a uczuciami, podważając możliwość opuszczenia świata, w którym się wychowało. "Heretic" – akcja horroru zaczyna się, gdy dwie misjonarki ze społeczności mormonów pukają do drzwi mężczyzny w średnim wieku – pana Reida (Hugh Grant w nietypowej dla siebie, chwalonej roli), który prowadzi życie samotnika. Dziewczyny wchodzą do jego domu, a gospodarz mówi, że jego żona piecze ciasto z jagodami. Podczas dyskusji na temat religii mężczyzna krytykuje ich wiarę. Wkrótce jedna z dziewczyn zdaje sobie sprawę, że telefon nie działa, a drzwi są zamknięte... Pan Reid oświadcza, że wynalazł prawdziwą religię i proponuje misjonarkom wybór jednej z dwóch par drzwi. Obiecuje, że właściwy wybór zapewni im zbawienie. Jednak gdy tylko przechodzą przez drzwi, uświadamiają sobie, że zostały oszukane. Trafiają do piwnicy, gdzie czekają na nie psychiczne i fizyczne próby. "Harry Potter i Komnata Tajemnic" – przygodowy film fantasy w reżyserii Chrisa Columbusa z 2002 roku to druga część serii opartej na książkach J.K. Rowling. Nadchodzi drugi rok nauki w Szkole Magii i Czarodziejstwa. Domowy skrzat Zgredek ostrzega Harry'ego Pottera przed strasznymi wydarzeniami, które mają nastąpić w Hogwarcie. Chłopiec ignoruje ostrzeżenia i wraca do szkoły. Tam staje się celem tajemniczych czarnych mocy. Tylko odkrywając tajemnicę Komnaty Tajemnic, Harry i jego przyjaciele mogą pokonać złowrogie siły. Dla Daniela Radcliffe'a, odtwórcy głównej roli, to właśnie druga część serii książek o Harrym Potterze jest jego ulubioną. "Sonic 3: Szybki jak błyskawica" – kiedy pojawia się nowy, potężny wróg, Sonic, Tails i Knuckles ponownie łączą siły. Ich przeciwnikiem okazuje się tajemniczy jeż Shadow, posiadający moce i siłę, jakich świat jeszcze nie widział. Mając wyjątkowe zdolności, członkowie drużyny Sonica muszą zrobić wszystko, aby ocalić świat przed złem. W polskim dubbingu głosu użycza Marcin Hycnar. Shadowowi zaś – Jacek Kopczyński. "Harry Potter i Czara Ognia" – to już czwarty rok Harry’ego Pottera w Szkole Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie. Harry, Ron i Hermiona z niecierpliwością czekają na międzynarodowe finały Quidditcha. Harry marzy o spędzeniu czasu z uroczą Cho Chang. Chciałby być zwykłym czternastoletnim czarodziejem... Ale Harry nie jest zwykły – nawet jak na czarodziejskie standardy. W tym roku, po raz pierwszy od setek lat, zostanie zorganizowany turniej pomiędzy trzema szkołami magii, a uczestnicy zostaną wybrani w sposób magiczny do niezwykle niebezpiecznego wydarzenia. Teraz, gdy blizna Harry’ego zaczyna piec, wskazując na złowrogą obecność Lorda Voldemorta, Czara Ognia dokonuje ostatecznego wyboru uczestnika – Harry’ego Pottera. "Biedne istoty" – film opowiada historię Belli, młodej samobójczyni, którą do życia przywraca genialny naukowiec. Pod jego opieką Bella uczy się wszystkiego od nowa, ale pragnie doświadczyć pełni życia. Wyrusza w pełną przygód podróż w towarzystwie sprytnego prawnika, Duncana. Wolna od uprzedzeń narzuconych przez otaczający ją świat, kobieta walczy o równość i niezależność. Do głównej roli twórcy wybrali Emmę Stone, co skończyło się drugim Oscarem dla tej wybitnej aktorki. Prawnika, który towarzyszy Belli w burzliwej podróży, zagrał nie mniej znakomity Mark Ruffalo. Z kolei w postać doktora Baxtera wcielił się legendarny już Willem Dafoe.

Niesłabnąca popularność Harry'ego Pottera

Jak zwykle jesienią widać rosnące zainteresowanie konsumpcją filmów, co niezwykle nas cieszy jako dostawcę kanałów telewizyjnych oraz biblioteki VOD. Przy okazji, wrzesień potwierdził niesłabnącą popularność Harry’ego Pottera. W ubiegłym miesiącu na liście TOP 13 znalazły się nie 2 (jak w sierpniu – przyp. red.), a 3 filmy o przygodach młodego czarodzieja. W TOP 15 byłoby ich aż 5 – kwituje Artur Pacuła z MEGOGO.