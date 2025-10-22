Nieprzypadkowo decyzję w sprawie kontynuacji serialu Netflix podjął w Dzień Matki.

"Dzień Matki to idealny moment, by przekazać tę wiadomość: "Matki Pingwinów" wracają z drugim sezonem!" – ogłosił Netflix w marcu.

O czym będzie drugi sezon?

W nowej odsłonie historii o rodzicielstwie z wyzwaniami widzowie znów spotkają się z Kamą (Masza Wągrocka), Ulą (Barbara Wypych), Tatianą (Magdalena Różczka) i Jerzym (Tomasz Tyndyk), którzy wspólnie decydują się na prowadzenie własnej szkoły.

Prace nad kontynuacją

Sukces "Matek Pingwinów" i to, jak wielu widzów zobaczyło w tym serialu siebie, pokazuje, że bardzo potrzebujemy takich historii. Cieszymy się, że możemy dalej pracować z twórcami serialu i oficjalnie podzielić się informacją o rozpoczęciu prac nad kontynuacją, na którą czekają widzowie – mówił w marcu Kuba Razowski, menedżer ds. seriali oryginalnych w Netflixie.

Tak szeroki i entuzjastyczny odbiór "Matek Pingwinów" przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. To ogromna motywacja do pracy nad kolejnym rozdziałem tej historii, w którym na rodziców czekają nowe wyzwania związane nie tylko z wychowaniem i dorastaniem ich dzieci, ale też ich własnym dojrzewaniem i rozwojem. Cała ekipa nie może się doczekać, aż znów spotkamy się na planie i ta szalona przygoda zasilana miłością, potrzebą budowania świadomości i wzmacniania rodzicielskiej wspólnoty zacznie się na nowo – dodawała Klara Kochańska-Bajon, pomysłodawczyni, scenarzystka i reżyserka produkcji.

Serial numer jeden w Polsce

"Matki Pingwinów" pojawiły się w streamingu 13 listopada 2024 roku i momentalnie wskoczyły na 1. miejsce najpopularniejszych seriali Netflixa w Polsce. Znalazły się także w pierwszej dziesiątce w ponad 20 krajach, tradycyjnie już wzbudzając szczególne zainteresowanie u naszych sąsiadów, jak Czechy, Węgry i Słowacja, jak również w Ameryce Południowej – w tym w Argentynie, Urugwaju i Wenezueli.

Serial szturmem podbił serca widzów i zgromadził rzeszę fanów. Tytuł utrzymywał się na liście TOP 10 w Polsce przez siedem tygodni.

Zachwyty na świecie

Pierwszy sezon "Matek Pingwinów" otrzymał liczne wyróżnienia, wśród których znalazła się, przyznana przez Polską Akademię Filmową, statuetka Orła za Najlepszy filmowy serial fabularny.

Serial zdobył także uznanie krytyka "New York Timesa" Mike'a Hale'a, który umieści polską produkcję na liście najlepszych seriali roku. Krytyk podszedł do zadania niezwykle sumiennie, bowiem wyboru dokonał spośród 995 seriali (!), oglądając przynajmniej jeden odcinek każdego z nich. I tak wśród wyróżnionych tytułów znalazł się właśnie polski hit, obok tak cenionych na świecie przebojów, jak niemiecki "Babilon Berlin" czy francuska "Oddana przyjaciółka"

"Serial jest emocjonujący i inspirujący, a osoby w podobnej sytuacji (jak bohaterowie – przyp. red.) mogą uznać go za szczególnie bliski" – pisała krytyczka Srijoni Rudra z serwisu DMT i polecała "Matki Pingwinów" fanom "sentymentalnych dramatów".

"To intensywny, mocny i szczery serial, który rzuca światło na prawdę o wychowywaniu dzieci ze specjalnymi potrzebami. Z jednej strony jest uczciwy, ale z drugiej strony może zmęczyć nadmiarem cierpień. Chciałam równowagi, uczucia, że ​​ci rodzice mogą znaleźć chwile radości pośród trudów; nie to próbuje powiedzieć ta seria. To bezkompromisowe spojrzenie na świat, którego większość z nas nigdy nie zobaczy – świat, w którym każdy dzień jest walką, a przetrwanie nie jest gwarantowane" – zauważał Shabnam Jahan z portalu Leisure Byte.

"Czy to jeden z najlepiej napisanych polskich seriali ostatnich lat? Tak" – pytał retorycznie Bolesław Racięski na portalu Filmweb.

Kto stoi za serialem?

Serial "Matki Pingwinów" to odcinkowy komediodramat zrealizowany na podstawie oryginalnego pomysłu Klary Kochańskiej-Bajon, opowiada z humorem i wrażliwością o tych wychowawczych zmaganiach. Tym intensywniejszych i bardziej skomplikowanych, bo dotyczących rodziców dzieci z atypowością i niepełnosprawnością.

Sama jestem mamą i od początku zależało mi na tym, by zrobić taki serial, który da rodzicom siłę do codziennych zmagań. Pozwoli złapać trochę dystansu i humorem odczaruje trudniejsze sprawy. Sprawi, że poczujemy się mniej samotni, bo choć macierzyństwo daje wiele radości, czasem bywa też samotną walką. Szczególnie dla takich rodziców, których dzieci mają dodatkowe wyzwania. O tę perspektywę poszerzamy naszą opowieść – mówiła Klara Kochańska-Bajon, pomysłodawczyni i reżyserka części odcinków.

Chciałyśmy z Klarą Kochańską-Bajon odczarować i odmitologizować temat neuroróżnorodności dzieci i pokazać to zarówno na ekranie, jak i na planie. Wszystkie dzieci są kreatywne i biorą rzeczywistość taką, jaka jest. Pomagają dorosłym przypomnieć sobie prostą prawdę: naturalne jest to, że się różnimy– wyznała w rozmowie z Dziennik.pl reżyserka pozostałych odcinków Jagoda Szelc.

Za scenariusz odpowiadali Dorota Trzaska oraz Nina Lewandowska, która w 2023 roku zachwyciła krytyków napisanym wspólnie z Kamilą Taraburą serialem "Absolutni debiutanci". Producentką serialu była Agnieszka Kurzydło, natomiast za całą produkcję odpowiadała firma MD4.

Kim są bohaterowie?

Widzowie mogli śledzić losy zawodniczki MMA (Masza Wągrocka), neurotycznego samotnego ojca (Tomasz Tyndyk), entuzjastycznej influencerki (Barbara Wypych) i nieaktywnej zawodowo mamy (Magdalena Różczka). Chociaż bohaterom w życiowych potyczkach towarzyszyli apodyktyczna babcia (Krystyna Janda), pracujący z dala od domu ojciec (Piotr Rogucki)oraz odnoszący sukcesy biznesmen (Piotr Głowacki), to każdy z nich o szczęście dzieci musiał walczyć samotnie. Dopiero w nowo utworzonej wspólnocie zyskali prawdziwą siłę.