Trzyodcinkowy serial "Zabić Miss" zadebiutuje na platformie HBO Max już 17 grudnia.

Problem stalkingu

"Zabić Miss" to trzyodcinkowy serial dokumentalny, który przedstawia nie tylko intymny portret życia Agnieszki, ale także studium platonicznej miłości, która wymyka się spod kontroli i przeradza w niebezpieczną obsesję. Produkcja ma na celu nie tylko oddanie hołdu ikonie piękna, ale także zwrócenie uwagi na problem stalkingu – zjawisko, które trzy dekady później pozostaje równie niebezpieczne.

Setki godzin archiwów

Przejrzeliśmy setki godzin archiwalnych nagrań z lat 90. – zarówno tych osobistych, które Agnieszka i jej mąż rejestrowali domową kamerą VHS, jak i programów telewizyjnych z jej udziałem. Dotarliśmy do policjantów prowadzących śledztwo i zaprezentowaliśmy wyjątkowe zeznania samego sprawcy, a także opinie psychologów i psychiatrów. W Nowym Jorku rozmawialiśmy z ludźmi, którzy pracowali z Agnieszką, gdy zdobywała szczyty międzynarodowego modelingu. Wszystko po to, by z należytym pietyzmem przedstawić widzom tę bardzo przejmującą, wzruszającą, ale pełną tragicznego napięcia historię nadchodzącego fatum – mówi Maciej Bieliński, reżyser i współscenarzysta serialu.

Kto stoi za serialem?

Reżyserem i współscenarzystą trzyodcinkowego serialu dokumentalnego jest wspomniany Maciej Bieliński, a współautorką scenariusza – Ewa Wilczyńska. Za zdjęcia odpowiada Tomasz Ziółkowski, za montaż – Agnieszka Białek, a za scenografię – Katarzyna Małek, kompozytorem muzyki jest Stefan Wesołowski. Producentami są Sylwester Banaszkiewicz i Marcin Kurek z firmy Mediabrigade, a ze strony HBO Max – Magda Szczawińska. Projekt jest współfinansowany przez PISF oraz Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu.

Poruszający reportaż

Na rynku dostępna jest już także książka pt. "MISS. Zabójstwo Agnieszki Kotlarskiej" autorstwa Ewy Wilczyńskiej, współscenarzystki serialu. Jest to poruszający reportaż, który razem z serialem dokumentalnym "Zabić Miss" tworzy holistyczną opowieść o kulisach sławy, tajnikach świata mody i toksycznej fascynacji, która przeradza się w śmiertelną obsesję.