Premiera czwartego sezonu serialu "Ród Smoka" została zaplanowana na rok 2028.

Czwarty sezon potwierdzony

Premiera trzeciego sezonu serialu HBO Original "Ród Smoka" została zaplanowana na lato 2026 roku. Tymczasem HBO już ogłosiło, że powstanie czwarty sezon produkcji, który zadebiutuje w 2028 roku.

Cieszymy się, że przez najbliższe lata będziemy mogli dostarczać nowe sezony rzeszy fanów uniwersum "Gry o tron". "Ród Smoka" pokazuje, jak rozległe i bogate w wyobraźnię pozostaje uniwersum George'a R. R. Martina. Tego lata "Ród Smoka" ponownie rozgrzeje widzów do czerwoności, prezentując jedne z najbardziej epickich bitew w historii serialu – powiedziała Francesca Orsi, wiceprezes HBO ds. programowych, szefowa działu seriali dramatycznych i filmów HBO

Doskonałe recenzje sezonu drugiego

Tymczasem drugi sezon "Rodu Smoka" zebrał doskonałe recenzje za "ekscytującą i wciągającą historię" (The Wrap), która jest "powrotem do złotych czasów Gry o tron" (GQ). Esquire uznał serial za "największą produkcję lata", TV Guide stwierdził, że jest to "największa telewizyjna produkcja spośród tych dostępnych obecnie na rynku", natomiast Collider pisał o "najlepszym serialu fantasy dekady".

O czym opowiada "Ród Smoka"?

Serial powstał na podstawie książki George'a R.R. Martina "Ogień i krew" i skupia się na wydarzeniach, które miały miejsce 200 lat przed tymi przedstawionymi w "Grze o tron". "Ród Smoka" opowiada historię rodu Targaryenów.

W obsadzie 2. sezonu znaleźli się Matt Smith, Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Rhys Ifans, Steve Toussaint, Eve Best, Fabien Frankel, Matthew Needham, Sonoya Mizuno, Tom Glynn-Carney, Ewan Mitchell, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban i Jefferson Hall. W obsadzie znaleźli się również: Abubakar Salim, Gayle Rankin, Freddie Fox, Simon Russell Beale, Clinton Liberty, Jamie Kenna, Kieran Bew, Tom Bennett, Tom Taylor i Vincent Regan.