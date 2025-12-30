Szósty sezon serialu "Astrid i Raphaëlle" zadebiutuje na kanale 13 Ulica już 5 stycznia o godz. 22:00, a kolejne odcinki będą emitowane w każdy poniedziałek. Wielki finał sezonu zaplanowano na 23 lutego.

O czym jest szósty sezon?

Od matematycznych teorii po spektakularne procesy sądowe – przed naszymi śledczymi piętrzą się kolejne wyzwania, zwłaszcza że w ich życiu prywatnym dochodzi do gwałtownych zmian. Raphaëlle, która cudem uniknęła śmiertelnego zatrucia, musi na nowo ułożyć sobie życie i zdefiniować relacje z Astrid oraz Nico. Tymczasem Astrid odkrywa, że śledzi ją tajemniczy nieznajomy powiązany z rodziną Tetsuo, co zmusza ją do zakwestionowania wszystkiego, co dotąd uważała za oczywiste.

Nowy sezon zaczyna się od wstrząsającej sprawy – śmierci znanego z platformy YouTube łowcy duchów, który ginie zmiażdżony przez niewytłumaczalną siłę. Wśród zjawisk paranormalnych i wyrafinowanych oszustw Astrid i Raphaëlle trafiają na niebezpieczny grunt, podążając tropem tajemniczego medium o imieniu Odin. Prowadzi ich on do osobliwej szkoły z internatem – Overlook School.

Na tym tragedie się nie kończą. Przy jednym z ciał zostaje znaleziona ociekająca krwią afrykańska rzeźba, co rodzi podejrzenia wyrachowanej, makiawelicznej zemsty. Z kolei zabójstwo wybitnego profesora matematyki sprowadza Astrid i Raphaëlle na trop niezwykle pożądanej, przełomowej teorii matematycznej.

Z każdą kolejną sprawą – bardziej zawiłą od poprzedniej – Astrid i Raphaëlle muszą przedzierać się przez gąszcz sekretów, które zagrażają nie tylko śledztwom, lecz także ich własnemu życiu. Czy zdołają odkryć prawdę, zanim ta całkowicie je pochłonie?

Kto występuje w szóstym sezonie?

W szóstym sezonie na ekranie ponownie zobaczymy Sarę Mortensen ("Eksplozje", "Sztuka zbrodni") i Lolę Dewaere ("The Target", "Fear by the Lake") jako charyzmatyczny duet Astrid i Raphaëlle. Do obsady powrócą także Benoît Michel ("Chronicles of the Sun"), Sophia Yamna ("Listopad"), Jean-Louis Garçon ("Les Notes Bleues"), Hubert Roulleau ("Łaskotki"), Husky Kihal ("Taxi 4"), Jean-Benoît Souilh ("Le Premier Homme") oraz Kengo Saïto ("The City Hunter").

Kto stoi za szóstym sezonem?

Sezon szósty serialu "Astrid i Raphaëlle", produkcji JLA Productions we współpracy z France Télévisions, wyreżyserowali Julien Seri (odc. 1-4) oraz Kamir Aïnouz (odc. 5-8). Za scenariusz odpowiadają Hélène Hassoun, Alexandre de Seguins, Laurent Burtin, Céline Decoox, Joseph Lantigny, Pascal Perbet i Ariane Zantain.