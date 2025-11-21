Pierwsze trzy odcinki serialu "Marbella" pojawiły się dziś, 21 listopada, w serwisie TVP VOD, a kolejne z sześciu w sumie odcinków będą dodane na platformę co tydzień w piątki.

O czym jest serial?

Inspiracją dla serialu był raport dziennikarski opublikowany w 2021 roku przez gazetę "El País", ujawniający skalę działalności gangów na wybrzeżu Marbelli. Serial ukazuje mroczną stronę luksusowego kurortu.

Głównym bohaterem jest César, odnoszący sukcesy prawnik mieszkający w Marbelli, światowej stolicy mafii. Przystojny, bogaty, samolubny i ambitny – wie doskonale, że aby utrzymać swój wysoki status społeczny, musi być człowiekiem, którego wszyscy znają na salonowych imprezach. Jego życiowa filozofia jest prosta: aby nie mieć problemów, trzeba przyjaźnić się ze wszystkimi i nigdy nie przekraczać pewnych granic. Jednak w najmniej oczekiwanym momencie zdaje sobie sprawę, że jest w poważnych tarapatach

Kto występuje w serialu?

W rolę Césara wcielił się utalentowany Hugo Silva, kreujący postać ambitnego i uwodzicielskiego prawnika, który jest skłonny nagiąć prawo i złamać wszelkie kodeksy etyczne oraz moralne dla osiągnięcia swoich celów. U jego boku występują Ana Isabelle i Khalida El Paisano w swoim debiucie aktorskim. Główną obsadę uzupełniają Aurora Moroni, Elvira Mínguez, Manuela Calle, Mohamed Saïd, Daniele Fileti oraz Fernando Cayo.

Kto stoi za serialem?

Za scenariusz odpowiada Alberto Marini, który wraz z dziennikarzami Nacho Carretero i Arturo Lezcano stworzył fabułę opartą na prawdziwym dziennikarskim śledztwie.

Prawdziwa Marbella

Marbella to luksusowy kurort wypoczynkowy na Costa del Sol, będący synonimem ekskluzywności i wysokiej klasy turystyki. Miasto słynie z najdroższych nieruchomości w Europie, prestiżowych pól golfowych i renomowanych klubów plażowych. Jako jedno z najpopularniejszych kąpielisk na hiszpańskim wybrzeżu Morza Śródziemnego, łączy w sobie tradycję andaluzyjskiego portu rybackiego z atmosferą światowego kurortu.