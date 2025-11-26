"Camper" wjedzie do polskich kin już 12 grudnia.

O czym jest film?

Robert i Klaudia borykają się z problemami w związku. Robert inwestuje w start-up, który powoli przestaje mieć szansę na sukces. Tymczasem Klaudia, zajmująca wysokie stanowisko w korporacji, czuje się wypalona. Niespodziewanie odwiedzają ich dawny znajomy Filip, beztroski surfer, a także nieprzewidywalna artystka Wera. Kolacja przeradza się w imprezę, a następnie we wspólną podróż camperem przez Europę. W jej trakcie odkrywają nawzajem swoje wady i sekrety.

Kto stoi za filmem?

Za reżyserię odpowiada Łukasz Suchocki, który wspólnie z Filipem Hilleslandem jest także autorem scenariusza. W rolach głównych występują Dagmara Brodziak, Aleksandra Jachymek, Michał Krzywicki oraz Szymon Milas.

Eksperyment bez dubli

"Camper" jest rodzajem eksperymentu. Naszym założeniem było stworzenie psychologicznych portretów czwórki bohaterów oraz zaprojektowanie fabuły, która rozwija się na kilka alternatywnych sposobów - w zależności od tego, co wydarzy się po drodze. Powstało swego rodzaju "drzewo możliwości" z punktami zwrotnymi, które prowadzą do kolejnych tajemnic bohaterów. Wszystkie dialogi są improwizowane. Aktorzy znali jedynie te informacje o swoich postaciach i współtowarzyszach, które były im niezbędne - resztę odkrywali w trakcie zdjęć (…). Cały koncept polegał na tym, aby łapać prawdziwe momenty reakcji, które czasami są nie do odtworzenia. Dlatego film praktycznie nie miał dubli: wszystko, co kręciliśmy, było tym, co się działo naprawdę. Absolutny naturalizm – mówi reżyser Łukasz Suchocki.

Powiew świeżości

Światowa premiera filmu "Camper" odbyła się na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Mostra w São Paulo. Pokazywany był także na Festiwalu Młodzi i Film, Przeglądzie Kino na Granicy/Hranici oraz Tofifest Film Festival. W Koszalinie film został nagrodzony dwoma nagrodami, w tym Jantarem w kategorii odkrycie aktorskie – rola kobieca dla Dagmary Brodziak i Aleksandry Jachymek, zawiarygodny portret młodych współczesnych kobiet. "Camper" otrzymał także Nagrodę Specjalną Stowarzyszenia Kin Studyjnych, za wyjątkowy powiew świeżości łączący w sobie unikalny styl wizualny, narracyjną dynamikę oraz śmiałe podejście do poruszanych tematów.