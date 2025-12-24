Wszystkie osiem odcinków serialu "Młody Sherlock" zadebiutuje 4 marca 2026 roku na Prime Video.

O czym jest serial?

"Młody Sherlock" ukazuje historię pochodzenia ukochanego detektywa sir Arthura Conana Doyle'a w wybuchowej reinterpretacji jego młodzieńczych lat. Sherlock Holmes w najnowszej odsłonie to bezwstydny młody mężczyzna – bezpośredni i nieokiełznany – który zostaje wplątany w sprawę morderstwa zagrażającą jego wolności. Jego pierwsza sprawa ujawnia globalny spisek, który na zawsze zmienia jego życie.

Serial, którego akcja toczy się w Oksfordzie lat 70. XIX wieku oraz podczas zagranicznych podróży dorastającego Holmesa, odsłoni młodzieńcze wybryki anarchistycznego nastolatka, który dopiero ma stać się najsłynniejszym mieszkańcem Baker Street.

Kto występuje w serialu?

W ogłoszonej już wcześniej obsadzie "Młodego Sherlocka" znaleźli się Hero Fiennes Tiffin ("After"), Dónal Finn ("Koło Czasu"), Zine Tseng ("Problem trzech ciał"), Joseph Fiennes ("Opowieść podręcznej"), Natascha McElhone ("Halo"), Max Irons ("Trzy dni Kondora") i Colin Firth ("Jak zostać królem").

Kto stoi za serialem?

Reżyserem i producentem wykonawczym jest Guy Ritchie ("Porachunki", "Przekręt", "Sherlock Holmes"). Serial został napisany i wyprodukowany przez showrunnera Matthew Parkhilla, a producentami wykonawczymi są także Dhana Gilbert, Marc Resteghini, Simon Maxwell, Ivan Atkinson, Simon Kelton, Colin Wilson oraz współproducenci wykonawczy Harriet Creelman i Steve Thompson. Motive Pictures odpowiadała za produkcję operacyjną serialu.