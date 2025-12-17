Jak poinformowała Akademia w wydanym komunikacie, na mocy podpisanej umowy ponad 2 mld widzów na całym świecie i abonentów YouTube TV w Stanach Zjednoczonych będzie mogło oglądać na żywo i bezpłatnie zarówno samą ceremonię rozdania Oscarów, jak i szereg materiałów zza kulis.

Bezpłatny dostęp nie tylko do Oscarów

W ramach partnerstwa fani filmów na całym świecie uzyskają również dostęp do innych wydarzeń i programów Akademii na specjalnym kanale na YouTube poświęconym Oscarom. Obejmie to rozdanie Nagród Gubernatorów, ogłoszenie nominacji do Oscarów, lunch dla nominowanych do Oscarów, rozdanie Studenckich Nagród Akademii, rozdanie Nagród Naukowych i Technicznych Akademii, wywiady z członkami Akademii i filmowcami, programy edukacyjne dotyczące filmu, podcasty i wiele innych.

Reklama

Ponadto w ramach planowanej współpracy inicjatywa Google Arts & Culture pomoże zapewnić cyfrowy dostęp do wybranych wystaw i programów Muzeum Akademii oraz pomoże w digitalizacji elementów kolekcji Akademii – największej kolekcji filmowej na świecie, obejmującej ponad 52 mln pozycji.

Reklama

Koniec telewizyjnej transmisji po 75 latach

Oscary, czyli nagrody Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej, są rozdawane od 1929 r. Ceremonia ich wręczania po raz pierwszy transmitowana była w telewizji w 1953 roku. – w stacji NBC. Od 1961 do 1970 r. prawa telewizyjne do niej miała stacja ABC, po czym na pięć lat wróciły one do NBC, a od 1976 r. transmituje je znów ABC. Obecny kontrakt tej stacji upływa w 2028 roku.

Najwyższa oglądalność jeszcze w XX wieku

Od czasu kiedy zaczęto w 1974 roku prowadzić badania telemetryczne, najwyższą widownię miała uroczystość rozdania Oscarów w 1998 roku – oglądało ją ponad 57 mln widzów. W ostatnich latach zainteresowanie transmisjami jednak wyraźnie spadło – wszystkie ceremonie, które odbyły się od 2021 roku, miały widownię poniżej 20 mln.