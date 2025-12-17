Megahit "Mission Impossible – The Final Reckoning" jest dostępny od dziś, 17 grudnia, na platformie SkyShowtime.

Gdzie wypożyczyć?

Megahit "Mission Impossible – The Final Reckoning" najpierw trafił do sprzedaży cyfrowej po kilkadziesiąt złotych, a na początku października cena za wypożyczenie filmu wynosiła już kilkanaście złotych – zatem nic dziwnego, że film znów został numerem jeden w streamingu!

Reklama

"Mission Impossible – The Final Reckoning" najtaniej wciąż można wypożyczyć w serwisie MEGOGO – już za 13,99 zł. Film jest dostępny także w serwisach Chili (14,90 zł), Prime Video (14,99 zł), Premiery CANAL+ i Rakuten TV (po 17,99 zł) oraz Player (18 zł).

O czym jest najnowszy film z serii?

Reklama

W kosztującej 400 milionów dolarów (!) superprodukcji "Mission Impossible – The Final Reckoning" Tom Cruise powraca w roli agenta Ethana Hunta w ostatniej misji, która nie może się nie udać. Wraz z zespołem szuka Entity, sztucznej inteligencji, która wpłynęła do sieci wywiadu całego świata. Jego tropem podążają przedstawiciele rządowi, a Ethan musi również zmierzyć się ze wspomnieniami z przeszłości. Agent zrobi jednak wszystko, by nie dopuścić do zagłady ludzkości.

Kto występuje w filmie?

Główną rolę agenta Ethana Hunta gra oczywiście Tom Cruise ("Top Gun", "Jerry Maguire", "Raport mniejszości"), a po raz kolejny partnerują mu Hayley Atwell ("Kapitan Ameryka: Pierwsze starcie", "Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz", "Księżna"), Ving Rhames ("Pulp Fiction", "Ciemna strona miasta", "Rosewood w ogniu"), Simon Pegg ("To już jest koniec", "Wysyp żywych trupów", "Hot Fuzz. Ostre psy"), Esai Morales ("La Bamba", "Nowojorscy gliniarze", "Dobry ogrodnik"), Pom Klementieff ("Strażnicy Galaktyki vol. 3", "Westworld", "Thor: Miłość i grom"), Henry Czerny ("Stan zagrożenia", "Różowa Pantera", "Zabawa w pochowanego"). Wśród nowych twarzy w serii pojawiają się natomiast Holt McCallany ("Mindhunter", "Podziemny krąg", "Skazany"), Janet McTeer ("Strefa gangsterów", "Albert Nobbs", "Zanim się pojawiłeś"), Nick Offerman ("The Last of Us", "Millerowie", "Devs"), Hannah Waddingham ("Kaskader", "Ted Lasso", "Oszustki"), Tramell Tillman ("Rozdzielenie", "Szkolne miłości", "Ojciec chrzestny Harlemu") oraz Angela Bassett ("Tina", "Dziwne dni", "Czarna Pantera").

Kto stoi za filmem?

Za kamerą po raz kolejny stanął Christopher McQuarrie ("Jack Reacher: Jednym strzałem", "Desperaci", Mission: Impossible - Rogue Nation", Mission: Impossible - Fallout"), który także napisał scenariusz wespół z Erikiem Jendresenem ("Lincoln: Historia zamachu", "Śmiertelna kuracja", "Kompania braci").