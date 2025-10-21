Serial "To: Witajcie w Derry" pojawi się na platformie HBO Max już 27 października.

Pierwszy odcinek w kinie

To jednak nie wszystko! Już 27 października będzie można zobaczyć premierowy odcinek serialu nie tylko w serwisie streamingowym HBO Max, ale także w sieci kin Helios w całej Polsce. Wszystkie pokazy zaczynają się o godz. 20.00.

Reklama

Jak zdobyć bezpłatne bilety?

Wystarczy zarejestrować się na specjalnej stronie internetowej to.helios.pl. Każdy uczestnik powinien otrzymać e-mail z potwierdzeniem rejestracji. Ostatni dzień rejestracji to 24 października. Można się rejestrować do północy. Odbiór biletów rozpocznie się 25 października od godziny 10:00 w wyznaczonych punktach kontrolnych w kinach Helios.

Jak odebrać bilety?

Reklama

Widzowie muszą okazać potwierdzenie rejestracji w punkcie kontrolnym. Każda rezerwacja uprawnia do odbioru maksymalnie dwóch biletów. Odbiór biletów będzie możliwy aż do godziny rozpoczęcia seansu.

Niebywały sukces

Producenci liczą, że serial powtórzy sukces filmów kinowych Andy'ego Muschiettiego. "To" (2017) kosztowało 35 milionów dolarów, a zarobiło na całym świecie ponad 704 miliony dolarów. "To: Rozdział 2" miał już budżet dwukrotnie większy (79 milionów dolarów) i zarobiło mniejszą kwotę niż część pierwsza, ale wciąż imponującą: ponad 473 miliony dolarów. W sumie mówimy więc o blisko 1,18 miliarda dolara zysku.

Kto stoi za serialem?

Nowy serial HBO Original został stworzony przez Andy'ego i Barbarę Muschiettich ("To", "To: Rozdział 2") oraz Jasona Fuchsa ("To: Rozdział 2", "Wonder Woman", "Argylle"). Wśród producentów wykonawczych znaleźli się także Brad Caleb Kane, David Coatsworth, Bill Skarsgård, Shelley Meals, Roy Lee oraz Dan Lin.

"To: Witajcie w Derry" będzie składał się łącznie z dziewięciu epizodów. Andy Muschietti wyreżyseruje 4 z nich.

Kto występuje w serialu?

Wśród obsady zobaczymy między innymi Taylour Paige, Jovana Adepo, Chrisa Chalka, Jamesa Remara, Stephena Ridera, Madeleine Stowe, Rudy'ego Mancuso oraz Billa Skarsgårda powracającego w roli klauna Pennywise'a.