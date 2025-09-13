Zwraca uwagę, że aż 6 z 13 najczęściej oglądanych produkcji w ubiegłym miesiącu jest skierowanych przede wszystkim do dzieci i młodzieży.

Gust Polaków – od nowości po klasykę

Znakomita większość filmów z naszego TOP 13 to produkcje, które miały swoje premiery w kinach w 2025 roku Pokazuje to, że Polacy lubią nowości. Z drugiej strony wracają też do klasycznych filmów takich jak saga o Harrym Potterze. Najchętniej oglądane produkcje zaliczają się do bardzo zróżnicowanych kategorii, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie – przekonuje Paulina Posiewka z MEGOGO.

TOP 13 najchętniej oglądanych filmów na VOD

Jak prezentuje się czołowa trzynastka filmów wypożyczanych na platformie MEGOGO? Oto ranking.

"Minecraft: Film" – to amerykańska komedia przygodowa z gatunku fantasy z 2025 roku, powstała na bazie popularnej gry wideo Minecraft z 2011 roku ze studia Mojang Studios. Na VOD trafiła już w maju i od tamtej pory dzierży palmę pierwszeństwa, co samo w sobie świadczy o niezwykłym sukcesie filmu, który w kinach jako pierwszy w tym roku przekroczył barierę miliarda wpływów ze światowego rynku. W filmie czwórka bohaterów znajduje tajemniczy portal, przez który wkracza do sześciennego świata cudów, które potrafią zadziwić każdego. Aby wrócić do domu, bohaterowie muszą poznać i… opanować nieznaną krainę. Spotkawszy doświadczonego czarodzieja, wyruszą z nim na poszukiwanie drogi do domu, pokonując kolejne zadania. "Lilo i Stich" – nowa aktorska wersja klasycznego animowanego hitu Disneya z 2002 roku, "Lilo i Stich" to pełna humoru i wzruszeń historia o samotnej dziewczynce i fascynującym przybyszu z odległej galaktyki, który pomaga jej odbudować rozbitą rodzinę. Film wyreżyserował Dean Fleischer Camp, nominowany do Oscara twórca uznanego animowanego dzieła "Marcel Muszelka w różowych bucikach". W obsadzie znaleźli się Maia Kealoha, Sydney Elizabeth Agudong, Billy Magnussen, Tia Carrere, Hannah Waddingham, Chris Sanders, a także Courtney B. Vance i Zach Galifianakis. "F1: Film" – trzecie miejsce filmu "F1" to prawdopodobnie efekt premiery tej produkcji pod koniec miesiąca m.in. właśnie na MEGOGO. Film był dostępny na VOD od 22 sierpnia. W kilka dni wskoczył na ostatni stopień podium. W widowiskowym dramacie sportowym Sonny Hayes (Brad Pitt), legendarny kierowca F1 lat 90., wraca z emerytury, by jako mentor młodego talentu pomóc uratować zespół. Obok fenomenalnych sekwencji wyścigowych film przedstawia poruszającą historię o przyjaźni, rywalizacji i odkupieniu. W obsadzie także Javier Bardem, Damson Idris, Kerry Condon i Kim Bodnia. "Materialiści" – to amerykańska komedia romantyczna z 2025 roku, napisana i wyreżyserowana przez Celine Song. W rolach głównych występują Dakota Johnson, Chris Evans i Pedro Pascal. Akcja filmu rozgrywa się w pełnym luksusu Nowym Jorku. Historia przedstawia trójkąt miłosny między swatką, jej byłym chłopakiem-aktorem i czarującym milionerem. Agentka ślubna Lucy uważa się za profesjonalistkę i prawdziwą ekspertkę w kwestii miłości. Mimo że kobieta z powodzeniem łączy pary, sama pozostaje singielką. Wkrótce jednak w jej życiu pojawia się atrakcyjny milioner Harry, a także były chłopak – przystojny John. Lucy staje więc przed trudnym wyborem. "Harry Potter i Kamień Filozoficzny" – fabuła filmu z 2001 roku oparta jest na powieści o tym samym tytule, napisanej przez J.K. Rowling. Reżyserią zajął się amerykański filmowiec i scenarzysta Chris Columbus, znany z takich hitów jak "Kevin sam w domu", "Kevin sam w Nowym Jorku", "Noc w muzeum" czy "Pani Doubtfire". Jako Harry Potter wystąpił Daniel Radcliffe, który w swojej filmografii ma już ponad dwieście projektów. W rolę Hermiony wcieliła się brytyjska aktorka Emma Watson. "Amator" – w wyniku ataku terrorystycznego w Londynie ginie żona Charlesa Hellera (Rami Malek), kryptografa pracującego dla CIA. Nie mając żadnego przeszkolenia w terenie, samodzielnie rozpoczyna on polowanie na winnych, łamiąc protokoły i narażając się na śmiertelne niebezpieczeństwo. Zanurzając się coraz głębiej w świat intryg, bohater napotyka zdradę, tajemnice i dylematy moralne, które kwestionują wszystko, w co wierzył. To trzymający w napięciu thriller szpiegowski z 2025 roku, w obsadzie którego, oprócz Ramiego Maleka, znaleźli się także Rachel Brosnahan, Caitríona Balfe, Jon Bernthal, Michael Stuhlbarg, Holt McCallany, Julianne Nicholson, Adrian Martinez, Danny Sapani oraz Laurence Fishburne. Na MEGOGO dostępny jest już od 9,99 zł. "O psie, który jeździł koleją" – luźna adaptacja lektury szkolnej opowiada o niesamowitych przygodach wiernego i dzielnego psa Lampo. Zdobył serca milionów ludzi na całym świecie, a jego wyprawy pociągami są sensacją i hitem internetu. Niezwykły podróżnik całkowicie zmienia życie małej, chorej na serce Zuzi. Lampo trafia na stację kolejową, na której pracuje ojciec dziewczynki, i szybko staje się jej najlepszym przyjacielem. Niestety zazdrosny o sławę zwierzaka dyrektor stara się go pozbyć ze stacji i w końcu osiąga swój cel. Rozdzielona z przyjacielem Zuzia zaczyna chorować i wszyscy zaczynają zdawać sobie sprawę, że tylko bliskość ukochanego Lampo może jej pomóc. W obsadzie znajdziemy Mateusza Damięckiego, Monikę Pikułę, Adama Woronowicza czy Lilianę Zajbert. Film wyreżyserowała Magdalena Nieć. "Sonic 3: Szybki jak błyskawica" – kiedy pojawia się nowy, potężny wróg, Sonic, Tails i Knuckles ponownie łączą siły. Ich przeciwnikiem okazuje się tajemniczy jeż Shadow, posiadający moce i siłę, jakich świat jeszcze nie widział. Mając wyjątkowe zdolności, członkowie drużyny Sonica muszą zrobić wszystko, aby ocalić świat przed złem. W polskim dubbingu głosu użycza Marcin Hycnar. Shadowowi zaś – Jacek Kopczyński. "Mission: Impossible – The Final Reckoning" – wspólnie z zespołem IMF Ethan Hunt (Tom Cruise) kontynuuje poszukiwania przerażającej sztucznej inteligencji, nazywanej Entitą. Wniknęła ona w sieci wywiadów na całym świecie. Rządy różnych państw podążają jej śladem, jednak Ethan dołącza do nowych sojuszników i stara się nie dopuścić, by świat zmienił się na zawsze. Obok Toma Cruise'a swoje role odgrywają po raz kolejny także Simon Pegg, Hayley Atwell, Ving Rhames, Shea Whigham, Henry Czerny, Pom Klementieff, Angela Bassett i Esai Morales. "Harry Potter i Komnata Tajemnic" – przygodowy film fantasy w reżyserii Chrisa Columbusa z 2002 roku to druga część serii opartej na książkach J.K. Rowling. Nadchodzi drugi rok nauki w Szkole Magii i Czarodziejstwa. Domowy skrzat Zgredek ostrzega Harry'ego Pottera przed strasznymi wydarzeniami, które mają nastąpić w Hogwarcie. Chłopiec ignoruje ostrzeżenia i wraca do szkoły. Tam staje się celem tajemniczych czarnych mocy. Tylko odkrywając tajemnicę Komnaty Tajemnic, Harry i jego przyjaciele mogą pokonać złowrogie siły. Dla Daniela Radcliffe'a, odtwórcy głównej roli, to właśnie druga część serii książek o Harrym Potterze jest jego ulubioną. "Until Dawn" – film powstał na motywach znanej gry Supermassive Games sprzed dekady. Rok temu siostra Clover, Melanie, zniknęła w niewyjaśnionych okolicznościach. Teraz, wraz ze swoimi przyjaciółmi, udaje się do odległej doliny, by jej szukać. Zwiedzający centrum zaczynają być prześladowani przez zamaskowanego zabójcę. Jeden po drugim zaczynają ginąć. Cel dla pozostałych jest jeden: przetrwać do świtu... "Deadpool i Wolverine" – to widowiskowy film akcji z elementami fantastyki, najnowsza superprodukcja Marvel Studios inspirowana kultowymi komiksami. Za reżyserię odpowiada Shawn Levy, znany z pracy przy takich hitach jak "Free Guy" czy serial "Stranger Things". Wade Wilson aka Deadpool, wiedzie spokojne życie – do czasu, gdy trafia do Agencji Zmian Czasowych. Czeka go kluczowa misja: wpłynąć na historię kinowego uniwersum. By tego dokonać, musi się zmienić, także fizycznie i psychicznie, zbliżając się do cech słynnego Wolverine'a. Spotkanie z legendarnym bohaterem staje się punktem zwrotnym tej szalonej, pełnej akcji opowieści. W głównych rolach wystąpili Ryan Reynolds jako Deadpool oraz Hugh Jackman, powracający po latach do roli Wolverine'a. W obsadzie znalazła się także Emma Corrin – brytyjska aktorka, zdobywczyni Złotego Globu za rolę księżnej Diany w czwartym sezonie serialu "The Crown". Hasło promujące film brzmi: Każdy zasługuje na szczęśliwe zakończenie. "Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi" –szósta część popularnej serii grozy, będąca prequelem i bezpośrednią kontynuacją wydarzeń z "Oszukać przeznaczenie 5 "z 2011 roku, miała swoja premierę kinową w 2025 roku. W centrum historii znajduje się studentka college'u, którą noc w noc nawiedza ten sam brutalny koszmar. W poszukiwaniu ratunku wraca do rodzinnego domu, wierząc, że tylko jedna osoba może przerwać to błędne koło i ocalić jej bliskich przed nieuchronnym przeznaczeniem.

Niesłabnąca popularność Harry'ego Pottera

W TOP 13 MEGOGO znalazły się dwa filmy z uniwersum Harry'ego Pottera. Patrząc na najpopularniejszą dwudziestkę, należałoby wymienić jeszcze trzy. Mimo że pierwszy film z serii swoją premierę miał 24 lata temu, wciąż cieszy się dużą popularnością oraz niesłabnącą sympatią Polaków– kwituje Paulina Posiewka, Head of Marketing w MEGOGO w Polsce.