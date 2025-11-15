"Jedna bitwa po drugiej" rozgrywała się w polskich kinach od 26 września, po czym błyskawicznie, już półtora miesiąca później trafiła na rynek VOD.

Hit numer jeden

Film na razie jest dostępny w wersji cyfrowej w serwisie Rakuten TV. Za wypożyczenie trzeba zapłacić 49,99 zł, ale mimo to chętnych nie brakuje – thriller od razu wskoczył na 1. miejsce listy przebojów!

Kto stoi za filmem?

Kultowy twórca Paul Thomas Anderson ("Boogie Nights", "Aż poleje się krew", "Licorice Pizza") wyreżyserował film na podstawie własnego scenariusza, inspirowanego powieścią "Vineland" Thomasa Pynchona. Producentami są Anderson oraz nominowani do Oscara i BAFTY Adam Somner i Sara Murphy. Producentem wykonawczym jest Will Weiske.

W ekipie twórców znalazło się kilku częstych współpracowników reżysera, wśród nich operator Michael Bauman, nominowana do Oscara i nagrodzona BAFTĄ scenografka Florencia Martin, nominowany do BAFTY montażysta Andy Jurgensen, nagrodzona Oscarem i BAFTĄ projektantka kostiumów Colleen Atwood, reżyserka castingu Cassandra Kulukundis i nominowany do Oscara oraz BAFTY kompozytor Jonny Greenwood.

Kto występuje w filmie?

W rolach głównych występują zdobywcy Oscara i BAFTY Leonardo DiCaprio ("Zjawa", "Wilk z Wall Street", "Incepcja"), Sean Penn ("Rzeka tajemnic", "21 gramów", "Obywatel Milk") i Benicio Del Toro ("Sicario", "Podejrzani", "Traffic"), a znaczące postaci odgrywają również Regina Hall ("Straszny film", "Dziewięcioro nieznajomych", "Laski na gigancie"), Teyana Taylor ("Tysiąc i jeden", "Ostatnia kropla", "Książę w Nowym Jorku 2"), Wood Harris ("Na zawsze", "Tytani", "Prawo ulicy"), Chase Infiniti ("Uznany za niewinnego") i Alana Haim ("Licorice Pizza").

O czym jest film?

W filmie zmęczony życiem rewolucjonista Bob (Leonardo DiCaprio) egzystuje w stanie wywołanej marihuaną paranoi w izolacji od społeczeństwa w towarzystwie zadziornej, pewnej siebie córki Willi (Chase Infiniti). Kiedy jego okrutny wróg (Sean Penn) powraca po 16 latach, a córka znika, były radykał stara się ją za wszelką cenę odnaleźć. Oboje muszą stawić czoło konsekwencjom jego dawnych uczynków.

Według wielu krytyków i analityków rynku filmowego "Jedna bitwa po drugiej" to nie tylko najlepszy film roku, ale również najpoważniejszy faworyt w najbliższym wyścigu oscarowym w 2026 roku.