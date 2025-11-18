Trzy z dziesięciu odcinków serialu "Jedyna" ("Pluribus") są już dostępne na platformie Apple TV+.

O czym jest serial?

W świecie dotkniętym tajemniczą epidemią szczęścia wszyscy są nieustannie łagodni i zadowoleni. Wszyscy poza Carol. Kiedy ludzkość celebruje nowy, "idealny" porządek, ona jako jedyna widzi w nim utratę człowieczeństwa. Carol rozpoczyna samotną walkę o przywrócenie prawdziwych emocji i wolnej woli, mierząc się z tłumem ludzi przekonanych, że znaleźli ostateczną odpowiedź na cierpienie. "Jedyna" ("Pluribus") to prowokujące science fiction o jednostce, która odmawia bycia częścią doskonałej masy.

Reklama

Widzowie i krytycy na całym świecie są zachwyceni, jeśli nie wręcz oszołomieni. Nie brakuje głosów nie tylko o najlepszym serialu SF roku, ale wręcz o najlepszym serialu dekady, a nawet najlepszym serialu XXI wieku. Na portalu Rotten Tomatoes aż 100 proc. ocen jest pozytywnych. Polscy recenzenci jak zwykle są bardziej sceptyczni niż zagraniczni – średnia opinii na Filmwebie wynosi 7.8.

"Dawno nie widziałam czegoś tak ekscytującego. Mariaż czarnej komedii, thrillera i sci-fi. Wspaniały duet Gilligana i Seehorn znowu buduje świat, w którym najmniejsza rzecz i najdalszy plan mają znaczenie. Wartka narracja, dobry klimat, już czekam na finał" – pisze Basia Żelazko z Wirtualnej Polski.

Reklama

Kto występuje w serialu?

Tytułową rolę gra Rhea Seehorn ("Zadzwoń do Saula", "Figurantka", "Whitney"), a towarzyszą jej polsko-amerykańska aktorka Karolina Wydra ("Raport z Europy", "Ratunku! Awaria", "Kocha, lubi, szanuje") oraz Carlos-Manuel Vesga ("Miłość mojego życia", "Porwanie lotu 601", "Porażka to mały sukces").

Kto stoi za serialem?

Twórcą serialu, jego głównym scenarzystą i reżyserem jest Vince Gilligan, który wcześniej stworzył uznawane dziś za kultowe seriale "Breaking Bad" i "Zadzwoń do Saula" oraz pracował jako scenarzysta przy jednym z kamieni milowych w historii telewizji – "Z archiwum X".