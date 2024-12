Anna Szymańczyk została zauważona przez widzów, gdy w 2023 roku zagrała Zośkę w nowej wersji filmu "Znachor". Produkcję tę zrealizował Netflix.

Grała Zośkę w "Znachorze". Potem dostała główną rolę w filmie Netflixa

Grana przez nią postać to wdowa, właścicielka młyna. Kobieta przygarnia tytułowego znachora, wspiera go i opiekuje się nim. To postać pełna temperamentu. W duecie z Leszkiem Lichotą, który grał tytułowego "Znachora" czyli profesora Rafała Wilczura, zaskarbili sobie ogromną sympatię widzów.

Nam zależało, żeby to nie była smutna, ciężka historia o kimś, kto chodzi i ulecza, tylko o człowieku, który ma swoje śmieszne momenty – powiedziała Anna Szymańczyk w wywiadzie dla "Eski Rock". Wyznała wówczas, że zrobiła wszystko, by wygrać rolę Zośki.

Gdzie gra Anna Szymańczyk? To lubi w swojej pracy

Annę Szymańczyk rok później można było oglądać w głównej roli w kolejnej produkcji Netflixa. Chodzi o film "Nic na siłę". Zagrała tam Oliwię, szefową kuchni, która zostaje podstępem zwabiona na wieś, by ratować gospodarstwo swojej babci. Bohaterka tej komedii romantycznej zakochuje się w przystojnym rolniku, który skrywa pewien sekret.

Aktorkę od kilku miesięcy można oglądać w serialu "Na dobre i na złe" a 20 grudnia br. premierę miały dwa pierwsze odcinki serialu "Lady Love", w którym gra Lucynę Lis. To młoda dziewczyna z PRL-owskiego miasteczka, która ucieka za granicę, a dokładnie do RFN. Trafia na okładki pism dla dorosłych i szybko stała się gwiazdą znaną pod pseudonimem "Lucy Love". Anna Szymańczyk w rozmowie z Dziennik.pl mówi, że poza samą rolą, ciekawa była dla niej zabawa wizerunkiem w tej produkcji.

Tam są lata 70., 80. i 90. Występuję raczej w wysokich obcasach, więc do wygodnego obuwia to nie należało, ale z racji tego, że ja się bardzo lubię bawić swoim wizerunkiem, to mnie to strasznie cieszy. Lubię nawet te mundurki policyjno-lekarskie, które czasem noszę na planach, więc ja generalnie lubię się zmieniać - mówiła w rozmowie z Dziennik.pl.

Kim jest Anna Szymańczyk czyli Lucyna Lis z "Lady Love"?

Anna Szymańczyk pochodzi z Olsztyna. Urodziła się 20 czerwca 1987 roku. Skończyła warszawską Akademię Teatralną. Zanim pojawiła się w "Znachorze" grała m.in. w "Barwach szczęścia", "Przystani" oraz "O mnie się nie martw" a także filmach "Kler" i "Wesele" w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego.

Anna Szymańczyk jest również aktorką dubbingową i lektorką audiobooków. Jej głos można usłyszeć np. w polskich wersjach "Gwiezdnych wojen" i "Harry'ego Pottera".