Pierwszy odcinek serialu "Blackshore" będzie można obejrzeć w BBC First we wtorek, 27 maja, o godz. 22:05. Premiery kolejnych odcinków odbędą się co tydzień, w kolejne wtorki o tej samej porze. Każdy odcinek będzie również dostępny na platformie BBC Player – godzinę po premierowej emisji w BBC First.

O czym jest serial?

W związku z zarzutami dyscyplinarnymi za napaść na brutalnego przestępcę detektywka Fia Lucey (Lisa Dwan, znana z serialu "Top Boy" oraz filmu "Oliver Twist") zostaje przekierowana z dublińskiej jednostki do placówki w rodzinnych stronach. Opuściła je wiele lat temu i wraca tu niechętnie. Zostaje przydzielona do sprawy, której zbadania nikt nie chce się podjąć – tajemniczego zaginięcia Roisin Hurley, właścicielki hotelu. Wkrótce nagie ciało kobiety zostaje znalezione w jeziorze, a na jaw wychodzą mroczne sekrety. Pojawia się więcej pytań niż odpowiedzi. Czy Roisin kogoś chroniła? Była ofiarą molestowania seksualnego czy raczej współpracowała z oprawcą? I czy obecne zbrodnie mogą mieć związek z tragedią z dzieciństwa Fii?

"Jeden z lepszych thrillerów"

Ten odważny thriller został ciepło przyjęty przez media, szczególnie na rodzimym, irlandzkim gruncie. Recenzenci wskazują przede wszystkim na mocną kreację Lisy Dwan, której rola określana jest przez "Decidera" jako "mocna" i chwalona przez "Guardiana" jako "natchniona, co powoduje, że aż chce się jej kibicować", podczas gdy Digital Spy wskazuje na "umiejętnie zagrany chłód" głównej bohaterki. Recenzje często wskazują na ciężar gatunkowy produkcji, jednocześnie chwaląc ją za wartość rozrywkową. Jak donosi "The Irish Times", "Blackshore" to "jeden z lepszych thrillerów, które ostatnimi czasy pojawiły się na ekranach irlandzkiej telewizji".

Kto stoi za serialem?

Twórczynią i główną scenarzystką serialu "Blackshore" jest Kate O'Riordan ("Stłamszeni", "Pan Selfridge", "Hiszpańska księżniczka"). Wszystkie 6 odcinków wyreżyserował Dathaí Keane ("Stłamszeni").

W obsadzie poza Lisą Dwan znaleźli się także Rory Keenan ("Gliniarz", "Władcy ognia", "Grimsby"), Aidan McArdle ("Ella zaklęta", "Księżna", "Profesor i szaleniec"), Amy De Bhrún ("Jason Bourne", "Borderline", "Line of Duty: Wydział wewnętrzny") i Stanley Townsend ("Wojna o prąd", "Rozpustnik", "Reżim").