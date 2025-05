"Langer", drugi projekt SkyShowtime Original w Polsce po hicie "Śleboda", pojawił się na platformie 22 maja 2025 roku – tego dnia zadebiutowały od razu dwa odcinki.

Jakub Gierszał w roli głównej

"Langer" to sześcioodcinkowy thriller, w którym zobaczymy Jakuba Gierszała ("Simona Kossak") w roli tytułowego Piotra Langera – młodego i rzutkiego biznesmena, który po tragicznie zmarłym ojcu odziedziczył holding finansowy. W czasie wolnym od pracy Piotr oddaje się swojej wieloletniej pasji – jest nieuchwytnym seryjnym mordercą, którego od lat bezskutecznie ścigają prokuratorzy.

Reklama

Pewnego dnia w jego życiu pojawia się zachwycająca kobieta – Nina, która, aby przyciągnąć uwagę Langera i zbliżyć się do niego, zjawia się na jego gali charytatywnej. Wkrótce potem wdaje się w niebezpieczną grę i związek z Langerem, które nie ułatwiają jej szukania dowodów na to, że jest on psychopatycznym mordercą. Czy tym razem sprawiedliwość zwycięży...?

Gwiazdorska obsada nowego serialu

Reklama

Oprócz Jakuba Gierszała w serialu zobaczymy Julię Pietruchę ("Blondynka") jako Ninę Pokorę, Magdalenę Boczarską ("Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej") w roli ścigającej Langera prokuratorki Karoliny Siarkowskiej "Siarki", a także Piotra Adamczyka ("Kobiety Mafii 2", "Mayday"), który zagrał prokuratora Olgierda Paderewskiego "Paderborna".

Nawet dalszy plan serialu robi wrażenie, bowiem w pozostałych rolach występują Kamil Nożyński ("Ślepnąc od świateł"), Mila Jankowska ("25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy"), Karol Pocheć ("Zatoka szpiegów"), Piotr Rogucki ("Stulecie Winnych") i Mateusz Kościukiewicz ("Wzgórze psów").

Kto stoi za adaptacją thrillera?

Serial SkyShowtime Original "Langer" to adaptacja popularnej powieści Remigiusza Mroza, który od lat utrzymuje się w czołówce najbardziej znanych pisarzy w Polsce.

Producentką serialu jest Violetta Furmaniuk-Zaorska ("Kobieta sukcesu", "Chyłka", "Behawiorysta"), a reżyserem – Łukasz Palkowski ("Bogowie", "Chyłka", "Behawiorysta").

Za scenariusz odpowiadają Katarzyna Górtat-Rzepka ("Archiwista", "Zasłyszane morderstwo") i Piotr Rzepka ("Archiwista", "Uroczysko"). Autorem zdjęć jest Marian Prokop ("Kulej. Dwie strony medalu").

SkyShowtime

Serwis SkyShowtime jest dostępny poprzez aplikację SkyShowtime na urządzeniach z systemem Apple iOS i Android, tvOS, Android TV, Google Chromecast, LG TV i Samsung oraz bezpośrednio na stronie www.skyshowtime.com.

Miesięczna cena subskrypcji SkyShowtime za plan Standard z reklamami wynosi 19,99 zł, za plan Standard - 24,99 zł. Cena planu Premium to 49,99 zł miesięcznie. Plany Standard i Premium pozostają bez reklam.

Na niektórych rynkach serwis SkyShowtime jest również dostępny za pośrednictwem wybranych operatorów.