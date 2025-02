"Czas gniewu" jest już dostępny w abonamencie w serwisach Cineman i Prime Video, a od 23 lutego będzie go można obejrzeć także na platformie CANAL+ online.

Kto stoi za filmem?

Thriller wyreżyserowali według własnego scenariusza bracia Charles i Thomas Guard ("Nieproszeni goście"), których zainspirowała książka "The Road to Balcombe Street" Stevena P. Moyseya.

W roli głównej wystąpił Colin Morgan ("Belfast", "Przygody Merlina", "Testament młodości"), a partnerują mu Máiréad Tyers ("Belfast", "Nadzwyczajna", "Moja Lady Jane"), Aml Ameen ("Jamajczyk", "Mogę cię zniszczyć", "Więzień labiryntu"), Mark Strong ("1917", "Shazam!", "Kingsman: Tajne służby"), Sophia Brown ("Hard Truths", "Wiedźmin: Rodowód krwi", "Obserwowani") oraz nominowana właśnie do Oscara Felicity Jones ("Brutalista", "Teoria wszystkiego", "Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie").

O czym jest film?

Akcja rozgrywa się w latach 70. w Irlandii Północnej, gdzie konflikty polityczne i religijne toczą się po ulicach i w ludzkich sercach, a życie tysięcy osób jest nieustannie zagrożone.

Fabuła koncentruje się na losach Michaela (Colin Morgan), członka Irlandzkiej Armii Republikańskiej, który zaprzysięga zemstę, po tym jak jego ciężarna żona zostaje przypadkowo zabita przez brytyjskie wojsko.

"Czas gniewu" to opowieść o ludziach, którzy zostali uwikłani w konflikt, który wykracza poza ich możliwości. "Produkcja zmusza widza do zastanowienia się nad naturą wojny, rolą jednostki w wydarzeniach na skalę światową, oraz nad trudnymi wyborami, które trzeba podejmować, by przetrwać w realiach pełnych brutalności" – informuje dystrybutor.

Nietypowy film akcji

Thriller braci Guard został został przychylnie przyjęty przez krytykę. W serwisie RottenTomatoes "Czas gniewu" pozytywnie oceniło 70 proc. recenzentów.

"Film ma dobre tempo, jest świetnie zagrany, a sama historia ma odrobinę więcej głębi niż typowy film akcji, ponieważ posiada osobisty charakter" – oceniał Peter Rainer na antenie popularnego podcastu FilmWeek.