Piąty sezon serialu "Zagadki doktora Blake'a" zadebiutuje 27 sierpnia na antenie BBC First.

O czym jest serial?

Australijski serial kryminalny "Zagadki doktora Blake'a" rozgrywa się w mieście Ballarat w 1959 roku. Doktor Lucien Blake powrócił do rodzinnej miejscowości i przejął po zmarłym ojcu praktykę lekarską. Jego doświadczenie medyczne okazuje się wyjątkowo cenne w rozwiązywaniu spraw zagadkowych morderstw oraz innych ciężkich przestępstw.

Kto występuje w serialu?

W tytułowej roli doktora Luciena Blake'a pojawia się Craig McLachlan ("Głębokie wody", "Supergrupa", "Sąsiedzi"), a partnerują mu Nadine Garner ("My Life Is Murder", "Na wysokiej fali", "Księga objawienia"), Charlie Cousins ("Morderstwo w dorożce", "Scooby-Doo", "Szczęśliwy los"), Joel Tobeck ("30 dni mroku", "Władca Pierścieni: Powrót króla", "Orzeł i rekin") i Belinda McClory ("Matrix", "X", "Zagadki kryminalne panny Fisher").

Kto stoi za serialem?

Twórcami serialu "Zagadki doktora Blake'a" są George Adams ("Wolf Creek", "Prey", "Rebeka") i Tony Wright ("Alter Ego", "Mrs Biggs").