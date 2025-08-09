Pierwszy z 10 odcinków serialu "Outlander: Krew z krwi" jest dostępny w serwisie HBO Max od soboty, 9 sierpnia. Kolejne z nich będzie można zobaczyć na platformie co tydzień. Finał sezonu przewidziany jest na 11 października.

O czym jest serial?

Po ośmiu sezonach epickiego romansu Jamiego i Claire Fraserów w serialu "Outlander", ta ponadczasowa opowieść trwa nadal. A raczej rozpoczyna się w przeddzień rebelii jakobickiej. Prequel opowiada o rodzicach Jamiego i Claire – Fraserach i Beauchampach, którzy walczą o swoje uczucie w obliczu licznych politycznych, społecznych i czasowych przeszkód.

Po nagłej śmierci dziedzica klanu MacKenzie, Red Jacob, jego córka Ellen MacKenzie i jej nowa miłość, Brian Fraser, walczą o to, by być razem. Rodzina Ellen knuje intrygi, by utrzymać władzę polityczną, a bliscy Briana zaciekle sprzeciwiają się ich związkowi. Brian chce podążać za głosem serca, ale jego przebiegły ojciec, lord Lovat, naciska na swojego nieślubnego syna, aby wykorzystał swoje powiązania z Ellen do wzmocnienia pozycji rodziny.

Tymczasem podczas podróży do szkockich Highlands, Julia i Henry Beauchamp przechodzą przez stojące kamienie i zostają rozdzieleni. Ich podróże są pełne niebezpieczeństw i trudności. Zrobią wszystko, by spotkać się ponownie i wrócić do XX wieku, do swojej pięcioletniej córki Claire.

W pierwszym sezonie serialu "Outlander: Krew z krwi" Ellen, Brian, Julia i Henry stają w obliczu poważnych niebezpieczeństw. Ile gotowi są poświęcić dla tych, których kochają?

Kto występuje w serialu?

W obsadzie znaleźli się Harriet Slater ("Tarot: Karta śmierci", "Pennyworth", "Indiana Jones i artefakt przeznaczenia"), Jamie Roy ("Zwiadowca"), Hermione Corfield ("Mission: Impossible - Rogue Nation", "Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi", "Mordercze łowy"), Jeremy Irvine ("Czas wojny", "Mamma Mia! Here We Go Again", "Droga do zapomnienia"), Tony Curran ("Kaliber", "Król wyjęty spod prawa", "Roy Donovan"), Séamus McLean Ross ("Rebus", "Payback"), Sam Retford ("Wszystkie stworzenia duże i małe", "Skarby", "Śmierć pod palmami"), Rory Alexander ("Pistol", "Z pamiętnika położnej", "Alex Rider") i Conor MacNeill ("Turysta", "Szóste przykazanie", "Branża").

Kto stoi za serialem?

Pomysłodawczynią serialu jest Margot Ye ("Outlander"), która posiłkowała się książką Diany Gabaldon. Wśród producentów wykonawczych znaleźli się Matthew B. Roberts, Andy Harries, Ronald D. Moore i Maril Davis. Za produkcję odpowiadają Left Bank Pictures, Story Mining & Supply Co., Tall Ship Productions i Sony Pictures Television.

"Outlander: Krew z krwi" od progu cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Sam zwiastun przyciągnął 13 milionów widzów. Pierwsze recenzje na portalu Rotten Tomatoes napawają optymizmem co do jakości serialu – aż 92 proc. jest pozytywnych.