Horror "Exit 8" będzie wyświetlany od 19 września przedpremierowo w kinach IMAX, a od 26 września w kinach w całej Polsce – w dwóch wersjach językowych: oryginalnej z napisami i polskiej.

O czym jest film?

Fabuła jest na pierwszy rzut oka tak nieskomplikowana, że bardziej się nie da. Młody mężczyzna gubi się w niekończącym się korytarzu metra. Aby się z niego wydostać, musi przestrzegać kilku pozornie prostych zasad:

Obserwuj.

Nie przeocz żadnych anomalii.

Zawróć, jeśli jakąś napotkasz.

Idź dalej, jeśli nie.

Kieruj się do wyjścia numer 8.

Film "Exit 8" powstał na podstawie kultowej gry pod tym samym tytułem – produkcji, która zdobyła uznanie graczy na całym świecie i zyskała status internetowego fenomenu. Jej nietuzinkowy format i intrygująca mechanika przyniosły świeżość i emocje, których teraz możemy doświadczyć w kinie.

Kto występuje w filmie?

W rolach głównych występują Kazunari Ninomiya – znany z filmu "Listy z Iwo Jimy" Clinta Eastwooda, oraz Nana Komatsu, aktorka i światowej sławy modelka, która zagrała u boku Andrew Garfielda i Adama Drivera w wyreżyserowanym przez Martina Scorsese filmie "Milczenie".

Kto stoi za filmem?

Producentem "Exit 8" jest słynna japońska wytwórnia filmowa z blisko stuletnią tradycją studio Toho (m.in. seria "Godzilla"), za reżyserię odpowiada Genki Kawamura, producent kultowych anime "Suzume" i "Belle".

Najlepsza adaptacja

Film zebrał jak dotąd aż 100 proc. pozytywnych recenzji w serwisie Rotten Tomatoes.

"Doświadczenie jak z niespokojnego snu – o godzeniu się na zmianę i strachu przed tym, co nieznane" – czytamy na RogerEbert.com.

Z kolei według Screen International "Exit 8" "to film, który zyska status kultowego hitu".

"Najlepsza adaptacja gry wideo, jaka kiedykolwiek powstała" – opiniuje Dread Central.