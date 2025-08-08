Horror "Exit 8" będzie wyświetlany od 19 września przedpremierowo w kinach IMAX, a od 26 września w kinach w całej Polsce – w dwóch wersjach językowych: oryginalnej z napisami i polskiej.
O czym jest film?
Fabuła jest na pierwszy rzut oka tak nieskomplikowana, że bardziej się nie da. Młody mężczyzna gubi się w niekończącym się korytarzu metra. Aby się z niego wydostać, musi przestrzegać kilku pozornie prostych zasad:
- Obserwuj.
- Nie przeocz żadnych anomalii.
- Zawróć, jeśli jakąś napotkasz.
- Idź dalej, jeśli nie.
- Kieruj się do wyjścia numer 8.
Film "Exit 8" powstał na podstawie kultowej gry pod tym samym tytułem – produkcji, która zdobyła uznanie graczy na całym świecie i zyskała status internetowego fenomenu. Jej nietuzinkowy format i intrygująca mechanika przyniosły świeżość i emocje, których teraz możemy doświadczyć w kinie.
Kto występuje w filmie?
W rolach głównych występują Kazunari Ninomiya – znany z filmu "Listy z Iwo Jimy" Clinta Eastwooda, oraz Nana Komatsu, aktorka i światowej sławy modelka, która zagrała u boku Andrew Garfielda i Adama Drivera w wyreżyserowanym przez Martina Scorsese filmie "Milczenie".
Kto stoi za filmem?
Producentem "Exit 8" jest słynna japońska wytwórnia filmowa z blisko stuletnią tradycją studio Toho (m.in. seria "Godzilla"), za reżyserię odpowiada Genki Kawamura, producent kultowych anime "Suzume" i "Belle".
Najlepsza adaptacja
Film zebrał jak dotąd aż 100 proc. pozytywnych recenzji w serwisie Rotten Tomatoes.
"Doświadczenie jak z niespokojnego snu – o godzeniu się na zmianę i strachu przed tym, co nieznane" – czytamy na RogerEbert.com.
Z kolei według Screen International "Exit 8" "to film, który zyska status kultowego hitu".
"Najlepsza adaptacja gry wideo, jaka kiedykolwiek powstała" – opiniuje Dread Central.
