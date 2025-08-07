Film "Chopin, Chopin!" otworzy jubileuszowy, 50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Uroczystość odbędzie się 22 września w Teatrze Muzycznym w Gdyni – podało biuro prasowe festiwalu. Samo to jest już wyróżnieniem dla superprodukcji. Na ekrany kin film wejdzie 10 października 2025 roku.

Zdjęcia w Polsce, Francji i Hiszpanii

W Polsce zdjęcia powstawały w województwie dolnośląskim, śląskim, lubuskim, łódzkim oraz mazowieckim. We Francji – w Bordeaux, a w Hiszpanii – na Majorce.

Ponad dwa lata przygotowań, czteromiesięczny okres zdjęciowy, 260 aktorów i epizodystów, ponad 5000 statystów, ponad 300 historycznych pojazdów – w tym karoce, dyliżanse, omnibusy – oraz ponad 600 osób zaangażowanych w produkcję. A te imponujące liczby to tylko fragment opowieści o rozmachu produkcji filmu "Chopin, Chopin!".

O czym jest film?

Film będzie opowieścią o polskim geniuszu fortepianu, który żyje z wyrokiem śmierci: gruźlicą. Nieuleczalnie chory stara się wykorzystać w pełni czas, który mu pozostał – i żyć, dosłownie do utraty tchu. Historia skupia się na wybranych momentach z biografii Fryderyka Chopina, intymnych i mało znanych wydarzeniach odkrytych w literaturze i prywatnych listach.

"Chopin, Chopin!" bierze również udział w konkursie głównym festiwalu w Gdyni. Wiadomo już, że historia skupia się na 25-letnim pianiście, a akcja rozgrywa się głównie w Paryżu w 1835 roku. W zapowiedzi filmu podano, że Chopin jest ulubieńcem paryskich salonów, arystokracji i króla Francji. Żadne znaczące wydarzenie nie może odbyć się bez jego udziału.

Widzimy artystę podczas nocnych eskapad i afterparty po koncertach. Zazwyczaj pełnego energii, przykrywającego chorobę żartem. Jego życie ucieka, jednak on nie zwalnia. Tworzy swoje największe dzieła, czasem na specjalne zamówienie, a jednocześnie z powodów finansowych, udziela lekcji gry na fortepianie. Jest podziwiany przez przyjaciół i uwielbiany przez kobiety. Z czasem jednak odkrywa, że najważniejsza w jego życiu jest muzyka.

Kto stoi za filmem?

Za scenariusz odpowiedzialny jest Bartosz Janiszewski.

W główną rolę wcielił się Eryk Kulm, zdobywca m.in. takich nagród jak Orzeł czy Nagroda im. Zbyszka Cybulskiego za znakomitą kreację w filmie "Filip". W roli przyjaciela Fryderyka, kompozytora Ferenca Liszta, zobaczymy Victora Meuteleta, znanego z takich produkcji jak "Plan na miłość" i "Emily w Paryżu". Postać George Sand zagrała francuska aktorka Josephine de La Baume ("Top Boy", "Boogie Woogie").

W międzynarodowej obsadzie znaleźli się również Maja Ostaszewska (Justyna Krzyżanowska, matka Chopina), Karolina Gruszka (Delfina Potocka), Michał Pawlik (Jan Matuszyński), Kamil Szeptycki (Julian Fontana), Lambert Wilson (król Ludwik Filip I), Martyna Byczkowska (Marysia Wodzińska) i Dominika Ostałowska (Wodzińska).

50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych

Poza filmem "Chopin, Chopin!" w konkursie głównym o Złote Lwy powalczą "Brat" Macieja Sobieszczańskiego, "Capo" Roberta Kwilmana, "Dom dobry" Wojciecha Smarzowskiego, "Franz Kafka" Agnieszki Holland, "Klarnet" Toli Jasionowskiej, "Larp. Miłość, trolle i inne questy" Kordiana Kądzieli i "Ministranci" Piotra Domalewskiego, "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" Emi Buchwald, "Światłoczuła" Tadeusza Śliwy, "Terytorium" Bartosza Paducha, "Trzy miłości" Łukasza Grzegorzka, "Vinci 2" Juliusza Machulskiego, "Wielka Warszawska" Bartłomieja Ignaciuka, "Zamach na papieża" Władysława Pasikowskiego oraz "Życie dla początkujących" Pawła Podolskiego.

W konkursie filmów krótkometrażowych powalczą 32 obrazy wyprodukowane przez szkoły filmowe oraz niezależnych producentów, a także w ramach programu "30 minut" Studia Munka – Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

Natomiast w Konkursie Perspektywy 50. Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni jest osiem filmów – w tym pięć debiutów – które będą ubiegały się o Szafirowe Lwy.

50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych odbędzie się w dniach 22-27 września 2025 roku w Gdyni. Producentem Festiwalu jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni.