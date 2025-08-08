Film "O psie, który jeździł koleją 2" pojawił się w kinach dziś, 8 sierpnia 2025 roku.

Kto stoi za sequelem?

W rolach głównych wystąpili znani z poprzedniego filmu Mateusz Damięcki, Monika Pikuła, Adam Woronowicz oraz Liliana Zajbert jako Zuzia i Maksymilian Zieliński jako Antek. Dodatkowo w "O psie, który jeździł koleją 2" pojawią się nowe nazwiska, a wśród nich gwiazda seriali "Belfer" i "Rojst" – Michalina Łabacz, Krzysztof Dracz ("Znachor") i Lech Dyblik ("Chłopi").

Reklama

Na krześle reżyserskim zasiadła po raz kolejny Magdalena Nieć ("Detektyw Bruno"), która była autorką pierwszej części. Twórczyni – wspólnie z Katarzyną Stachowicz-Gacek – ma na swoim koncie scenariusze do produkcji "Czarny młyn" i "Za niebieskimi drzwiami". Teraz, we współpracy ze Stachowicz-Gacek i Mojcą Tirš ("Heaven in Hell"), napisała tekst do drugiej części przygód Lampo.

O czym jest sequel?

Reklama

Po udanej operacji w USA Zuzia (Liliana Zajbert) wraz ze swoimi rodzicami (Mateusz Damięcki i Monika Pikuła) wraca do Polski. Na czas jej nieobecności Lampo, czyli znany w całym kraju jako PKPies, ukochany czworonóg dziewczynki, zostaje oddany pod opiekę dyrektora stacji kolejowej (Adam Woronowicz). Uporządkowane życie mężczyzny, który zgodził się przyjąć pod swoje skrzydła owczarka szwajcarskiego, zamienia się w chaos wymieszany z bałaganem. Mimo okazjonalnych psot, Lampo wciąż uwielbia jeździć pociągami. Pewnego dnia nie wraca jednak ze swoich wojaży o spodziewanym czasie, a ślad po nim urywa się i nie pomaga nawet nadajnik GPS przypięty do obroży. Spanikowany dyrektor postanawia przygarnąć ze schroniska psa tej samej rasy co Lampo, aby na jaw nie wyszło zniknięcie podopiecznego. Kiedy Zuzia przyjeżdża w rodzinne strony, od razu orientuje się, że obecny na stacji zwierzak to nie jej ukochany pies, a w dodatku to suczka i ma na imię Luna. Wspólnie ze swoim przyjacielem Antkiem i nową kudłatą kompanką udają się w pełną przygód podróż, aby rozwiązać zagadkę zniknięcia Lampo. W ślad za nimi rusza oczywiście spanikowany dyrektor.

Sukces pierwszego filmu

Pierwszy film "O psie, który jeździł koleją" zaskarbił sobie serca blisko 750 000 widzów w polskich kinach, został również zwycięzcą plebiscytu Diamentowe Lwiątka zorganizowanego z okazji 20-lecia sekcji Gdynia Dzieciom odbywającego się w ramach 49. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych i tym samym otrzymał tytuł "Najlepszego polskiego filmu dla dzieci i młodzieży".

Sukces wyszedł poza granice Polski. "O psie, który jeździł koleją" z prestiżowego festiwal SHLiNGEL w Niemczech wrócił z dwiema najważniejszymi statuetkami: Europejską Nagrodą Filmową dla Dzieci oraz z nagrodą młodzieżowego jury. Prawa do dystrybucji filmu zakupiły 64 kraje na całym świecie, włączając w to m.in. Niemcy, Włochy, Turcję oraz państwa Ameryki Łacińskiej.

O czym jest pierwszy film?

"O psie, który jeździł koleją" to współczesna ekranizacja słynnego opowiadania dla dzieci autorstwa Romana Pisarskiego, stanowiącego lekturę dla klas trzecich szkół podstawowych.

W wersji filmowej życie Zuzi (Liliana Zajbert), której tata Piotr (Mateusz Damięcki) pracuje na kolei, zmienia się nie do poznania, kiedy wkracza w nie Lampo – niezwykły pies-podróżnik. Wyjątkowy owczarek, którego wyprawy pociągiem są sensacją i hitem internetu, z miejsca zostaje najlepszym przyjacielem mającej problemy z sercem dziewczynki. Niestety, zazdrosny o sławę Lampo Dyrektor (Adam Woronowicz) robi wszystko, żeby pozbyć się psa ze swojej stacji. Kiedy mu się to udaje, rozdzielona z ukochanym pupilem Zuzia zaczyna chorować. Chociaż wszyscy starają się jej pomóc, szybko staje się jasne, że tylko bliskość i przyjaźń czworonoga mogą być lekarstwem, którego dziewczynka tak bardzo potrzebuje.

Gdzie obejrzeć pierwszy film?

"O psie, który jeździł koleją" jest obecnie dostępny w abonamencie CANAL+, a także na CANAL+ online i w licznych wypożyczalniach VOD, jak Polsat Box Go, Rakuten TV, MEGOGO, Player, TVP VOD i inne.