Film "Czwartkowy Klub Zbrodni" pojawi się 28 sierpnia 2025 roku na platformie Netflix.

Kto stoi za adaptacją?

Film wyreżyserował Chris Columbus ("Kevin sam w domu", "Pani Doubtfire", "Harry Potter i Kamień Filozoficzny") według scenariusza napisanego przez Katy Brand ("Powodzenia, Leo Grande", "Niania i wielkie bum", "Święta u Christmasów") na podstawie powieści Richarda Osmana.

Kto występuje w filmie?

W doborowej obsadzie znalazła się para, która dopiero co zachwycała świat w serialu kryminalnym SkyShowtime "Strefa gangsterów", czyli laureatka Oscara Helen Mirren ("Królowa", "Gosford Park", "RED") jako Elizabeth Best oraz Pierce Brosnan ("Świat to za mało", "Mamma Mia!", "Afera Thomasa Crowna") jako Ron Ritchie. Na pierwszym planie towarzyszą im laureat Oscara Ben Kingsley ("Gandhi", "Lista Schindlera", "Iron Man 3") jako Ibrahim Arif i Celia Imrie ("Hotel Marigold", "Gry weselne", "Dziewczyny z kalendarza") jako Joyce Meadowcroft.

W pozostałych rolach wystąpili Henry Lloyd-Hughes ("My mieliśmy szczęście", "Archie", "Obsesja Eve"), Daniel Mays ("Angielska robota", "Przygody Tintina", "Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie"), Naomi Ackie ("Mrugnij dwa razy", "Lady M.", "Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody"), Jonathan Pryce ("Dwóch papieży", "Brazil", "Jutro nie umiera nigdy"), David Tennant ("Doktor Who", "Postrach nocy", "Jessica Jones"), Paul Freeman ("Poszukiwacze zaginionej Arki", "Hot Fuzz. Ostre psy", "Długi Wielki Piątek"), Ingrid Oliver ("Doktor Who", "Oszustki", "Last Christmas"), Sarah Niles ("Mogę cię zniszczyć", "Rocks", "Ted Lasso") i Richard E. Grant ("Gosford Park", "Czy mi kiedyś wybaczysz?", "Hudson Hawk").

O czym opowiada historia?

Film "Czwartkowy Klub Zbrodni" oparty na bestsellerze Richarda Osmana śledzi losy czwórki emerytów (Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley, Celia Imrie), którzy rozwiązują kryminalne zagadki. Kiedy tajemnicza śmierć zdarza się tuż obok, ich hobby staje się prawdziwym śledztwem.

W książce, która została wydana także w Polsce, na spokojnym osiedlu Coopers Chase co czwartek spotyka się grupa ekscentrycznych przyjaciół, którzy dla zabicia czasu rozwiązują zapomniane kryminalne zagadki. Elizabeth pracowała dawniej w brytyjskim wywiadzie i kiedy coś sobie postanowi, trudno ją od tego odwieść. Łagodny Ibrahim jest znakomitym psychiatrą i dobrym duchem ekipy, a z kolei zapalczywy Ron to żywa legenda związków zawodowych oraz protestów wszelkiej maści. No i jeszcze Joyce, emerytowana pielęgniarka, nowa członkini grupy i z pozoru szara myszka.

Ale czy pozory zwykle nie prowadzą na manowce?

Kiedy w okolicy niespodziewanie dochodzi do zagadkowego morderstwa, w Czwartkowym Klubie Zbrodni zapanowuje niemałe poruszenie. Seniorzy mogą w końcu wytropić prawdziwego zabójcę! Do stracenia mają wprawdzie powtórkę ulubionego teleturnieju, ale znacznie ciekawsza jest odpowiedź na pytanie: kto zabił?