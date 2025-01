Serial "Wzgórze psów" był jedną z najbardziej wyczekiwanych polskich produkcji tego roku. Na platformie Netflix pojawił się 8 stycznia. Po kilku dniach od premiery już jest hitem i pozycją numer jeden wśród najchętniej oglądanych polskich seriali.

"Wzgórze psów" numerem 1 wśród polskich seriali Netflixa

O tym, że powieść Jakuba Żulczyka zostanie zekranizowana, sam pisarz poinformował już kilka miesięcy temu. Wiem jak ważne jest dla wielu z Was "Wzgórze psów". Dla mnie to chyba najważniejsza książka (…). Obwieszczając serial "Informacja zwrotna" napomknąłem Wam, że nie jest to moje ostatnie słowo w Netflix. No i nie jest. Z wielką radością chciałem Wam powiedzieć, że serial na podstawie "Wzgórza psów" powstanie w serwisie Netflix - można było przeczytać w mediach społecznościowych Jakuba Żulczyka.

O czym jest serial "Wzgórze psów"?

Głównym bohaterem serialu "Wzgórze psów" jest Mikołaj Głowacki, który wraca po latach w rodzinne strony. Odnoszący sukcesy pisarz po trzydziestce, uciekł z miasta Zybork przed tragicznymi wydarzeniami, których wspomnienie ściga go do dziś. Towarzyszy mu żona Justyna, dziennikarka śledcza pracująca dla największego dziennika w Polsce. Powodem wizyty jest szczególna okazja - urodziny Tomasza, ojca Mikołaja i wpływowego miejskiego aktywisty, który świętuje w gronie swojej drugiej żony i przyjaciół.

Grupa ta wspólnie walczy z lokalną korupcją, sprzeciwiając się planom inwestycyjnym, które mogą pozbawić mieszkańców Zyborka ich domów. W miarę rozwoju akcji odkrywane są powiązania między niedawnym morderstwem a zbrodnią z przeszłości.

Kto gra w serialu "Wzgórze psów"?

W serialu "Wzgórze psów" główne role grają Mateusz Kościukiewicz (Mikołaj) oraz Robert Więckiewicz (Tomasz). W serialu zobaczymy także Wojciecha Zielińskiego, Andrzjea Konpkę oraz Helenę Sujęcką i Kamilę Urzędowską. W postać Justyny Głowackiej wciela się z kolei Jaśmina Polak. To w serialu "Wzgórze psów" główna rola kobieca.

Kim jest Jaśmina Polak, która gra Justynę w serialu "Wzgórze psów"?

Jaśmina Polak to aktorka znana z takich produkcji jak "Hardkor Disko" czy "Fucking Bornholm". Grała także w serialu "Sortownia" i filmie "Zielona granica". Występowała także na deskach teatru w spektaklach Warlikowskiego, Garbaczewskiego i Wyrypajewa.

Jeden z krytyków nazwał ją "solą tej ziemi i niezbędną przyprawą w polskim życiu teatralnym". Jaśmina Polak urodziła się w 1990 roku w Chicago. Sama o sobie mówi, że jest "góralką z krwi i kości", bo wychowała się w Nowym Targu.

W 2014 roku została absolwentką PWST im. Ludwika Solskiego w Krakowie. W tym samym roku została również aktorką Starego Teatru w Krakowie, gdzie pracowała do 2018. Od 2018 roku jest aktorką Nowego Teatru w Warszawie.

Jest siostrą Piotra Polaka, który także jest aktorem. Wspólnie pojawili się m.in. w spektaklu Krzysztofa Warlikowskiego "Wyjeżdżamy". Jako zaręczeni Justyna i Bartek, wystąpili w "Perseidach" Michała Materny, fabularnej etiudzie o związkowym kryzysie.

Pewnych rzeczy nie da się przeskoczyć i nie będę udawać, że granie romantycznych scen z bratem jest czymś przyjemnym. Było nam momentami bardzo niezręcznie, dostaliśmy raz uwagę, że nie ma między nami chemii, więc musimy jakoś kombinować - mówiła w jednym z wywiadów.

Jaśmina przyznaje, że gra z bratem jest dla niej łatwa, bo rozumieją się bez słów. Jestem bardzo dumna ze swojego brata i uważam, że jest wspaniałym aktorem. Ma mnóstwo pomysłów i poczucie humoru, które bardzo czuję. Raczej nie dajemy sobie uwag, ale na pewno często wzajemnie się uspokajamy - wyznała.