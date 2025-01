Gdzie można obejrzeć serial "Czarne stokrotki"?

Serial "Czarne stokrotki" swoją premierę miał 3 stycznia w serwisie streamingowym CANAL+ online. Na antenie telewizji CANAL+ pojawił się tego samego dnia o godz. 21:00. Pierwszy odcinek tego serialu można również obejrzeć za darmo w serwisie YouTube.

Kto gra w serialu "Czarne stokrotki"?

Reżyserem serialu "Czarne stokrotki" jest Mariusz Palej ("Za niebieskimi drzwiami"). Pomysłodawczynie koncepcji tej produkcji to Agnieszka Szpila i Dominika Prejdová. Nad scenariuszem pracowali również Katarzyna Tybinka ("Wataha") i Marcin Ciastoń ("Wyrwa", "Hiacynt").

W serialu "Czarne stokrotki" gra plejada polskich gwiazd. Na ekranie można zobaczyć m.in. Dawida Ogrodnika, Edytę Olszówkę, Tomasza Schuchardta, Dobromira Dymeckiego, czy Olafa Lubaszenko. W jedną z głównych ról Leny wciela się Karolina Kominek.

O czym jest serial "Czarne stokrotki"?

Fabuła serialu to historia uprowadzenia grupy pięciorga dzieci z przedszkola. W tym czasie geolożka Lena (w tej roli właśnie Karolina Kominek) wraz z ekipą współpracowników szykuje się do wyprawy naukowej na Antarktydę. Kiedy okazuje się, że podejrzaną o porwanie jest Ada (Alicja Wieniawa-Narkiewicz)– nastoletnia córka Leny, matka odkłada plany zawodowe i wraca do rodzinnego Wałbrzycha, aby odnaleźć córkę, z którą utraciła kontakt wiele lat temu.

Karolina Kominek o swojej postaci geolożki Leny

W rozmowie z Dziennik.pl Karolina Kominek zapytana o swoją bohaterkę mówi, że to przede wszystkim matka. Moja bohaterka to matka, archetypiczna, matka lwica, która nie cofnęłaby się przed niczym, by ochronić swoje dziecko. Jej największym dramatem jest to, że jest nieobecna w życiu jej dziecka. Ta sytuacja, w której się znajduje, staje się sposobem na odzyskanie tej córki. Poza tym jest świetną geolożką, która robi karierę w swojej dziedzinie, doświadczona trudną chorobą - mówi aktorka.

Dodaje, że kluczem do zrozumienia tej postaci, było dla niej "doświadczenie macierzyństwa". To świetnie napisana postać - przyznaje Kominek. Co było dla niej wyzwaniem na planie serialu "Czarne stokrotki"? Zdjęcia podwodne a może nauka języka czeskiego? Bardzo marzłam na tym planie - mówi.

Jak przygotowywała się do roli Leny? Na którym miejscu wśród ról, które zagrała do tej pory umiejscowiłaby Lenę z "Czarnych stokrotek"? Zobaczcie wywiad z Karoliną Kominek.