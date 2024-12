Serial ten powstał 10 lat temu. Ponad dwa miesiące temu przypomniał go Netflix. Produkcja od razu stała się numerem jeden wśród najchętniej oglądanych na tej platformie. Właśnie kończą się zdjęcia do kolejnej części serialu "Krew z krwi". Co Agata Kulesza mówi o swojej postaci w trzecim sezonie?