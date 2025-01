"Wzgórze psów" kilka dni temu zadebiutował na Netflixie i od razu stał się hitem. Zajmuje obecnie 1. miejsce w TOP 10 polskich seriali. Produkcja, która powstała na podstawie powieści Jakuba Żulczyka porównywana jest do kultowego serialu "Miasteczko Twin Peaks" z lat 90. Co na to Jacek Borcuch, który wyreżyserował serial?