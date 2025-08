Trzeci sezon serialu "Agatha Christie: Kryminalne zagadki" będzie emitowany na antenie Romance TV w soboty od 2 do 23 sierpnia, od godz. 20:00 – kiedy to na widzów czekają po dwa odcinki.

Odcinki 2 sierpnia

2 sierpnia widzowie przeniosą się do Francji i roku 1972. Komisariat policji w północno francuskim Lille. W ramach rządowego eksperymentu Anne Gréco zostaje mianowana pierwszą we Francji komisarką. Gréco postanawia poprowadzić dochodzenie razem z Maxem Berettą, porywczym inspektorem i podrywaczem. Pomaga im wybitnie utalentowana psycholożka, Rose Bellecour, młoda i ambitna kobieta z klasą. Gréco, Beretta i Rose muszą wejść do tajemniczego świata mody, ponieważ w ciągu kilku dni w brutalny sposób zostają zamordowane dwie modelki. Głównym podejrzanym jest John Berger, fotograf z mroczną przeszłością. Rose próbuje zrozumieć schemat seryjnych zabójstw. Max musi zapewnić ochronę modelce, której bardzo nie lubi.

Odcinki 9 sierpnia

W kolejnych dwóch odcinkach (9 sierpnia) Gréco, Max i Rose prowadzą dochodzenie w luksusowej klinice chirurgii plastycznej, w której przy zachowaniu ścisłej tajemnicy poddaje się operacjom lokalna elita. Dochodzi tam jednak do zabójstwa. Następnie zamordowana zostaje Pani Maude, szefowa dużej agencji towarzyskiej. Jej śmierć wprawia komisarza Legoffa w zakłopotanie. Gréco działa z typową dla siebie brutalnością. Max ulega czarowi jednej z dziewcząt pani Maude. Rose zostaje zatrudniona jako call girl.

Odcinki 16 sierpnia

16 sierpnia bohaterowie rozwiązać będą musieli kolejne zagadki. Podczas występu gwiazd variétés, Nelly & Sky, jeden z reflektorów rani śmiertelnie gitarzystę. Okazuje się jednak, że ofiarą zamachu miał paść Sky. Żeby znaleźć zabójcę, Beretta w roli gitarzysty ma prowadzić śledztwo podczas kolejnych koncertów. Kolejną sprawą są morderstwa dwóch młodych, samotnych kobiet, których dokonano w krótkim odstępie czasu. Łączy je to, że obie zareagowały na ogłoszenie matrymonialne. Żeby dopaść zabójcę, Gréco rejestruje się w agencji i przyjmuje zaproszenia na kolacje od podejrzanych kawalerów. Przy okazji wychodzi na jaw, że stałym gościem agencji towarzyskiej "Pour la vie" jest również Max Beretta.

Odcinki 23 sierpnia

Dwa ostatnie odcinki trzeciego sezonu francuskiej serii "Agatha Christie. Kryminalne zagadki" Romance TV pokaże 23 sierpnia. Rezolutna komisarz Anne Gréco bada sprawę zamordowanego w tajemniczych okolicznościach i jakoby przez istoty pozaziemskie Claude’a Lacombe’a, prezentera popularnego programu telewizyjnego "Na granicach kosmosu". Na koniec zaś rozwiązuje zagadkę zasztyletowanego mężczyzny, który był wrogiem Frédérica Lighta – szarlatana i słynnego medium, który umożliwia publiczności komunikowanie się ze zmarłymi.