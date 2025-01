Ten serial powstał ponad dekadę temu i zbierał bardzo dobre recenzje. Pierwszy sezon serialu "Krew z krwi" swoją premierę miał wiosną 2012 roku w Canal+.

Za reżyserię odpowiadał Xawery Żuławski. Prawa do emisji kupiła Telewizja Publiczna a produkcję na przełomie 2013/2014 roku można było oglądać w TVP2.

"Krew z krwi" stała się hitem Netflixa. O czym jest ten serial?

Kolejny sezon serialu "Krew z krwi" widzowie mogli zobaczyć w 2015 roku. Wyprodukowała go TVP. Wyreżyserowali go Jan Komasa oraz Kasia Adamik. Kilka miesięcy temu obydwie serie trafiły na platformę Netflix. Od razu stały się numerem 1 na platformie.

Serial "Krew z krwi" był jedną z pierwszych takich polskich produkcji. W niedzielne wieczory w TVP oglądało go średnio 2 mln widzów. Produkcja ta opowiada historię Carmen Rota-Majewskiej, którą zagrała Agata Kulesza. Kobieta mieszka na Wybrzeżu, wychowuje dzieci, ma męża i przyjaciółki. Jej pozornie ułożone życie przerywa śmierć męża, który zostaje zabity przed domem na oczach najmłodszego syna.

TVP realizuje trzeci sezon serialu "Krew z krwi"

Jakiś czas temu TVP zapowiedziała, że wyprodukuje trzeci sezon serialu "Krew z krwi". Zdjęcia zakończyły się w grudni 2024. W TVP2 w programie "W poszukiwaniu dobrego filmu" pokazano reportaż z planu. W zdjęciach brali udział Mariusz Bonaszewski, Maciej Musiał i Agata Kulesza. Aktorka uchyliła rąbka tajemnicy na temat fabuły.

Co wydarzy się w trzecim sezonie serialu?

Carmen wychodzi z więzienia, od tego startujemy - zdradza. I dodaje, że "jakoś nie może uciec od tego więzienia". Chodzi zapewne o serial "Skazana", w którym Agata Kulesza wcielała się w postać Alicji Mazur. Serial wyprodukowany przez TVN doczekał się czterech sezonów.

Co jeszcze aktorka mówi o roli Carmen? Wydawało się, że zacznie spokojne życie, ale gdyby miała zacząć spokojne życie, to nie byłoby serialu- stwierdza Kulesza. W materiale pokazanym w programie "W poszukiwaniu dobrego filmu" wyznała, że na planie czuje się "jak podczas zabawy w królewnę".

To Agata Kulesza mówi o swojej bohaterce

Zdarzają się takie sceny, kiedy coś się wydarza i takie sceny lubię najbardziej. Kiedy widzę, że nagle ten świat zaczyna grać i wchodzę w niego jak w zabawie w przedszkolu, w królewnę, że nagle ta zabawa jest świetna i w pewnym stopniu wierzę, że jestem tą królewną - opowiada.

Agata Kulesza dodaje, że jej bohaterka czyli Carmen Rota-Majewska jest jej zdaniem uzależniona od trudnych sytuacji. Ta krew z krwi, ten mąż gangster, ten tata gangster, myślę, że ona ma to naprawdę we krwi. Kiedy czytam niektóre sceny, widzę, że to bycie w takich trudnych sytuacjach, że ona jest od tego uzależniona - mówi aktorka.

Premiera trzeciego sezonu serialu "Krew z krwi" została zaplanowana na wiosnę 2025 roku. Ten sezon wyreżyseruje Michał Rogalski. W serialu oprócz Agaty Kuleszy zobaczymy Bartłomieja Topę, Szymona Bobrowskiego, Iwonę Bielską oraz Izabelę Kunę. Do obsady dołączą Mirosław Haniszewski, Piotr Pacek, Karolina Rzepa oraz Renata Dancewicz.