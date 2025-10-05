Serial "Potwór: Historia Eda Geina" jest dostępny na platformie Netflix.

O czym jest trzeci sezon?

Przełomowa antologia Ryana Murphy'ego i Iana Brennana powraca z trzecią i jak dotąd najstraszniejszą odsłoną. "Potwór: Historia Eda Geina" to opowieść o tym, jak prosty człowiek z Plainfield w stanie Wisconsin stał się wyjątkowym degeneratem. To właśnie on uświadomił światu jedną z najbardziej przerażających prawd – o tym, że potwory wcale się nie rodzą, lecz są stwarzane... przez nas samych.

Seryjny zabójca. Hiena cmentarna. Psychopata. W latach 50. ubiegłego wieku na podupadającej farmie, skrytej pośród skutych mrozem pól Wisconsin, spokojny żywot wiódł przyjazny i nieśmiały odludek Eddie Gein (Charlie Hunnam). Jego dom skrywał jednak tajemnicę tak makabryczną, że więdły przy niej wszystkie wcześniejsze wyobrażenia o naturze amerykańskiego koszmaru. Izolacja, psychoza i bałwochwalcze uwielbienie dla matki dały początek perwersyjnym zbrodniom i nowemu gatunkowi potwora, który przez dekady prześladował Hollywood. Od "Psychozy", poprzez "Teksańską masakrę piłą mechaniczną", aż po "Milczenie owiec" – przerażająca spuścizna Geina stanowiła inspirację dla fikcyjnych zwyrodnialców zrodzonych na jego podobieństwo i zapoczątkowała popkulturową obsesję na punkcie kryminalnych dewiantów. Ed Gein nie tyle po prostu odcisnął piętno na jednym z gatunków filmowych, co stał się wręcz archetypem bohatera nowoczesnego horroru.

O czym był sezon drugi?

Drugi sezon antologii, także bijące rekordy oglądalności "Potwory: Historia Lyle'a i Erika Menendezów", to kronika sprawy braci, którzy w 1996 roku zostali skazani za zabójstwo swoich rodziców–- José i Mary Louise "Kitty" Menendezów. Choć strona oskarżająca twierdziła, że kierowała nimi chęć odziedziczenia rodzinnej fortuny, rodzeństwo utrzymywało - jak zresztą twierdzi po dziś dzień, odsiadując karę dożywocia bez możliwości wcześniejszego zwolnienia – że ten czyn był motywowany strachem oraz wynikał z wieloletnich fizycznych, emocjonalnych i seksualnych nadużyć ze strony rodziców. Serial "Potwory: Historia Lyle'a i Erika Menendezów" opowiada o sprawie z przeszłości, która zelektryzowała świat, zapoczątkowała fascynację prawdziwą zbrodnią i nieustannie każe zadawać sobie pytanie, "kto tak naprawdę jest potworem?".

O czym był sezon pierwszy?

W latach 1978-1991 Jeffrey Dahmer dokonał siedemnastu odrażających morderstw. Serial "Dahmer - Potwór: Historia Jeffreya Dahmera" przedstawia szczegóły tych horrendalnych zbrodni oraz ich defaworyzowane społecznie ofiary i środowiska, z których pochodziły. To właśnie systemowy rasizm i błędy policji pozwoliły jednemu z najgroźniejszych seryjnych morderców w Ameryce mordować przez ponad dekadę w biały dzień.

Wszystkie trzy sezony są dostępne w całości są na platformie Netflix.