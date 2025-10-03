Sześcioodcinkowy serial "Tatuażysta z Auschwitz" jest dostępny w Polsce na platformie SkyShowtime.

Świetny czas Anny Próchniak

Anna Próchniak za sprawą nominacji do prestiżowej nagrody BAFTA Scotland za rolę Gity Furman w serialu "Tatuażysta z Auschwitz" znalazła się w wyborowym gronie. W wyścigu o statuetkę dla najlepszej aktorki w filmie lub serialu zmierzy się bowiem z tak wybitnymi aktorkami jak Saoirse Ronan ("The Outrun"), Karen Gillan ("Douglas Is Cancelled"), Tilda Swinton ("Koniec"), Catherine McCormack ("Lockerbie") i Izuka Hoyle ("Big Boys").

Anna Próchniak ma dopiero 36 lat, a za sobą wiele sukcesów. Pierwszy raz zwróciła na siebie uwagę występem w "Mieście 44" Jana Komasy, za który została nominowana do Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego. Z kolei za rolę w "Lunie" otrzymała Nagrodę im. Jana Machulskiego. Dobre recenzje zebrała nawet za niewielkie role w serialach "Behawiorysta" i "Belle Epoque" czy filmach "Najlepszy" i "Bez wstydu".

Aktorka coraz śmielej stawia kroki na światowym rynku. Wystąpiła w islandzkim thrillerze "Vultures" Borkura Sightorssona, łotewskim thrillerze psychologicznym "Oleg" Jurisa Kursietisa oraz serialu BBC "Baptiste". Na początku przyszłego roku będziemy mogli ją oglądać u boku Jakuba Gierszała, Bogusława Lindy i Aidana Gillena w międzynarodowej produkcji wojennej "Pojedynek" w reżyserii Łukasza Palkowskiego.

O czym jest "Tatuażysta z Auschwitz"?

Scenariusz serialu "Tatuażysta z Auschwitz", który wyreżyserowała Tali Shalom-Ezer ("Królewna"), został oparty na bestsellerowej powieści Heather Morris, inspirowanej prawdziwą historią Laliego i Gity Sokolov, którzy poznali się jako więźniowie w Auschwitz.

Historia rozpoczyna się w momencie, kiedy Lali, słowacki Żyd, w 1942 roku trafia do Auschwitz. Wkrótce po przybyciu zostaje wyznaczony do roli "tätowierera" – jednego z tatuażystów odpowiedzialnych za nanoszenie numerów identyfikacyjnych na przedramiona współwięźniów. Pewnego dnia poznaje Gitę i rozkwita między nimi miłość, która jest silniejsza niż otaczająca ich przerażająca rzeczywistość. Tak wygląda początek tej niezapomnianej opowieści o uczuciach i odwadze. Para – bezustannie pilnowana przez nieprzewidywalnego oficera SS, Stefana Baretzkiego – jest zdeterminowana, żeby chronić siebie nawzajem i wspólnie przetrwać.

Po 60 latach Lali, teraz już w dziewiątej dekadzie życia, poznaje ambitną pisarkę, Heather Morris. Niedawno owdowiały mężczyzna znajduje w sobie odwagę, aby opowiedzieć światu swoją historię. Lali dzieli się z Heather wspomnieniami, stawia czoła mrocznym duchom czasów młodości i wraca do chwil, w których udało mu się znaleźć miłość w tym najstraszniejszym z miejsc.

W filmie będący już w podeszłym wieku Lali (Harvey Keitel) dzieli się wspomnieniami z Auschwitz z Heather Morris (Melanie Lynskey). Wraz z nimi cofamy się do chwili, w której młody Lali (Jonah Hauer-King) poznaje Gitę (Anna Próchniak) i zakochuje się w niej.

Muzykę do serialu skomponowali dwukrotnie nagrodzony Oscarem Hans Zimmer oraz Kara Talve.