Komedię kryminalną "Vinci 2" można będzie oglądać od 8 października na platformie Netflix.

Hit kinowy

Kontynuację hitu sprzed dwóch dekad w pierwszy weekend zobaczyło aż 160 tysięcy widzów. W sumie zaś "Vinci 2" zgromadził przed wielkimi ekranami 670 tysięcy Polaków.

Kto stoi za filmem?

Sequel wyreżyserował legendarny twórca polskich komedii Juliusz Machulski ("Kiler", "Pieniądze to nie wszystko", "Ile waży koń trojański?"), któremu tym razem przy pisaniu scenariusza pomagał gwiazdor oryginału Robert Więckiewicz ("Kos", "Wszystko będzie dobrze", "Ile waży koń trojański?").

Kto występuje w filmie?

W głównej roli ponownie występuje Robert Więckiewicz, któremu towarzyszą gwiazdy pierwszej części – Borys Szyc ("Wojna polsko-ruska", "Kac Wawa", "1920 Bitwa Warszawska"), Kamilla Baar ("Służby specjalne", "Zero", "Na dobre i na złe") i Jacek Król ("Pitbull. Ostatni pies", "Jack Strong", "Pokłosie") – jak również nowe nazwiska, w tym Mirosław Haniszewski ("Znachor", "Wałęsa. Człowiek z nadziei", "Jestem mordercą"), Zofia Jastrzębska ("Infamia", "Warszawianka", "Dziewczyna i kosmonauta"), Piotr Witkowski ("Fachowiec", "Idź przodem, bracie", "Klangor"), Jędrzej Hycnar ("Napad", "Brokat", "Piłsudski"), Jan Sałasiński ("Rzeczy niezbędne", "Rojst", "Absolutni debiutanci"), Łukasz Simlat ("Amok", "Boże Ciało", "Rojst") oraz Marcin Dorociński ("Teściowie", "Jack Strong", "Obława").

O czym jest film?

Cuma (Robert Więckiewicz), emerytowany mistrz złodziejskiego fachu, wiedzie spokojne życie na andaluzyjskim wybrzeżu Hiszpanii. Niespodziewanie dostaje propozycję kolejnego skoku. Odmawia – aż dowiaduje się, że Chudy (Mirosław Haniszewski) – dawny partner Grubego, dziś rywal – planuje największy napad w Krakowie i to bez niego. Co gorsza, z nową, młodą ekipą – szybką, pewną siebie i działającą bez sentymentów (Piotr Witkowski, Jakub Hycnar). Dla Cumy to nie tylko wyzwanie. To sprawa osobista. Wraca, żeby udowodnić, że nadal jest złodziejem numerem jeden. Żeby odzyskać szacunek. I wyrównać rachunki. Razem z dawnymi przyjaciółmi (Borys Szyc, Kamilla Baar, Jacek Król) i na nowo skompletowaną ekipą (Zofia Jastrzębska, Jan Sałasiński) Cuma wchodzi do gry na własnych zasadach. Plan? Prosty: ukraść to, co planują inni, i zrobić to lepiej. Szybko jednak wszystko zaczyna wymykać się spod kontroli. Problem w tym, że nikt nie gra tu czysto. Cuma trafia na celownik upartego gliny (Łukasz Simlat) i bezwzględnego agenta FBI, niegdyś komisarza Wilka (Marcin Dorociński), który wraca do Krakowa z nową misją i starymi porachunkami. Rozpoczyna się gra o najwyższą stawkę – pełna podstępów, zaskoczeń i mistrzowskich trików.