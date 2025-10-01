Thriller akcji "Nieczysta gra" ("Play Dirty") pojawił się dziś, 1 października, na platformie Prime Video.

Kto stoi za filmem?

Film stworzył Shane Black, kultowy reżyser kryminałów "Kiss Kiss Bang Bang" i "Nice Guys. Równi goście" oraz scenarzysta serii "Zabójcza broń" oraz ikonicznych filmów z epoki VHS, jak "Ostatni skaut" czy "Bohater ostatniej akcji". Black napisał również adaptowany scenariusz "Nieczystej gry", w czym pomogli mu Charles Mondry ("Road House") i Anthony Bagarozzi ("Nice Guys. Równi goście", "Road House"). Za materiał źródłowy posłużyła bestsellerowa seria kryminałów "Parker" autorstwa Donalda E. Westlake'a.

Reklama

Wśród producentów wykonawczych znaleźli się współscenarzyści Charles Mondry i Anthony Bagarozzi, a także Susan Downey i Robert Downey Jr., który miał okazję współpracować już z Blackiem na planie filmu "Iron Man 3". Wśród producentów są również Jules Daly, Marc Toberoff i James W. Skotchdopole.

Kto występuje w filmie?

Reklama

Pierwsze skrzypce grają dwukrotnie nominowany do Oscara Mark Wahlberg ("Fighter", "Infiltracja", "Boogie Nights") i nominowany do Oscara LaKeith Stanfield ("Judasz i Czarny Mesjasz", "Uciekaj!", "Przepraszam, że przeszkadzam"), a partnerują im Rosa Salazar ("Alita: Battle Angel", "Więzień labiryntu: Próby ognia", "Nie otwieraj oczu"), zdobywca Emmy Keegan-Michael Key ("Keanu", "Wonka", "Udając gliniarzy"), Chukwudi Iwuji ("Strażnicy Galaktyki Vol. 3", "Dzień Szakala", "Peacemaker"), Nat Wolff ("Papierowe miasta", "Gwiazd naszych wina", "Notatnik śmierci"), Claire Lovering ("Absolwentki", "San Adreas", "North Shore"), Chai Hansen ("Ocet jabłkowy", "Nocne niebo", "Nowe legendy o Małpim Królu") oraz Thomas Jane ("Piekielna głębia", "Cienka czerwona linia", "Boogie Nights") i czterokrotny laureat Emmy Tony Shalhoub ("Detektyw Monk", "Człowiek, którego nie było", "Faceci w czerni II").

O czym jest film?

Marka Wahlberga zobaczymy jako charyzmatycznego i doświadczonego złodzieja Parkera, zaś LaKeitha Stanfielda jako bystrego oszusta Grofielda.

W filmie po tym, jak ostatni, starannie zaplanowany skok kończy się morderstwem wspólników, Parker postanawia wyrównać rachunki z Zen (Rosa Salazar), odpowiedzialną za ich zdradę. Zamiast tego odkrywa, że pieniądze zniknęły – a jedynym sposobem, by je odzyskać, jest pomoc jej w dokonaniu pozornie niemożliwego zadania: kradzieży kolekcji bezcennych klejnotów i artefaktów.

Razem z Grofieldem, Parker zbiera ekipę bezwzględnych, lecz niezwykle utalentowanych specjalistów, w tym złodziei dzieł sztuki Eda Mackeya (Keegan-Michael Key) i jego żonę Brendę (Claire Lovering), a także brawurowego kierowcę Stana (Chai Hansen). W miarę rozwoju akcji okazuje się jednak, że ten skok ma mroczne konsekwencje – by odnieść sukces, Parker i jego ludzie muszą zmierzyć się z nowojorską mafią w grze w kotka i myszkę.

"Nieczysta gra" zapowiadana jest przez Prime Video jako "emocjonująca podróż przez świat zbrodni i intryg, która prowadzi do spektakularnego finału w sercu Nowego Jorku, trzymając widzów w napięciu aż do samego końca seansu".