W styczniu zainteresowanie filmami w modelu TVOD było wyższe na MEGOGO w porównaniu z lutym o 19,98 proc., jeśli chodzi o liczbę użytkowników. Zestawienie zdominowały produkcje pochodzące lub należące do studiów filmowych The Walt Disney Studios. Aż 6 z 7 reprezentuje tę grupę – komentuje Artur Pacuła, CEO MEGOGO w Polsce.

Hity streamingu

Top 7 najpopularniejszych przebojów filmowych na MEGOGO przedstawia się następująco:

"Zwierzogród 2" – w najnowszej produkcji Walt Disney Animation Studia detektywi Judy Hopps i Nick Bajer depczą po piętach pewnemu nieuchwytnemu gadowi, który zjawia się w mieście ssaków i wywraca je do góry nogami. Aby rozgryźć tę sprawę, policjanci muszą buszować incognito po nieznanych im dzielnicach, których mroczne realia wystawią na próbę ich partnerski układ. Za scenariusz i reżyserię odpowiada zdobywca Oscara Jared Bush (współautor scenariusza i współreżyser "Zwierzogrodu", reżyser i współautor scenariusza "Moje magiczne Encanto". Producentem jest Yvett Moreno (producentka nagrodzonego Oscarem "Mojego magicznego Encanto". "Kevin sam w Nowym Jorku" – przebojowa kontynuacja kultowej komedii świątecznej, która ponownie bawi widzów niezapomnianymi przygodami Kevina McCallistera. Tym razem w filmie z 1992 roku, wyreżyserowanym przez Chrisa Columbusa, młody bohater (w tej roli znów Macaulay Culkin) zamiast na rodzinną Florydę, trafia samotnie do tętniącego życiem Nowego Jorku. "Zwierzogród" – ciepła i pełna humoru przygoda rozgrywająca się w zamieszkanym przez cywilizowane ssaki Zwierzogrodzie – mieście tyglu, w którym każdy, od małej myszki po największego słonia, może być tym, kim zechce. Jednak świeżo upieczona posterunkowa Judy Hops szybko odkrywa, że bycie jedynym królikiem wśród wielkich i twardych policjantów to nie lada wyzwanie. Musi za wszelką cenę rozwiązać swoją pierwszą sprawę. Pomaga jej w tym wygadany i cwany lis imieniem Nick Bajer. "Kevin sam w domu" – ponadczasowy hit świąteczny, którego nie trzeba przedstawiać. Rodzina McCallisterów z Chicago w pośpiechu wyrusza na Święta Bożego Narodzenia do Francji. Przez roztargnienie zapominają o najmłodszym synu Kevinie. Chłopiec cieszy się, że został sam i nie spieszy się zbytnio z szukaniem pomocy. "Avatar: Istota wody" – James Cameron wraca na Pandorę w pełnym emocji i akcji widowisku przygodowym. W drugim "Avatarze" reżyser osiąga wyżyny artystyczne, eksplorując nieodkryte dotąd regiony. W rozgrywającym się ponad dziesięć lat po wydarzeniach z pierwszej części filmie śledzimy losy Sullych (Jake’a, Neytiri i ich dzieci) zmuszonych do zmierzenia się z licznymi problemami. Muszą chronić siebie nawzajem, walczyć o życie, by wreszcie stawić czoło tragedii. A wszystko to na tle wspaniałych terenów Pandory zamieszkałych przez nieznane dotąd widzom klany Na'vi i egzotyczne istoty morskie obecne w niezmierzonym oceanie. Wyreżyserowana przez Jamesa Camerona pierwsza część była nominowana w wielu kategoriach do Nagród Akademii Filmowej, druga część zdobyła Oscara za efekty specjalne – w tym roku taka szansa stoi przed częścią trzecią słynnego cyklu. "Jedna bitwa po drugiej" – oscarowy faworyt i jeden z najczęściej nagradzanych filmów sezonu. Wypalony ojciec, Bob (Leonardo DiCaprio), żyje w stanie paranoi, egzystując poza systemem ze swoją pełną życia, samowystarczalną córką, Willą (Infiniti). Kiedy po 16 latach powraca jego arcywróg (Sean Penn), a ona znika, były radykał gorączkowo próbuje ją odnaleźć. Ojciec i córka zaczynają walkę z konsekwencjami jego przeszłości. "Predator: Strefa zagrożenia" – najnowsza odsłona kultowej franczyzy. Młody Predator (Dimitrius Schuster-Koloamatangi), wykluczony ze swojego klanu, zostaje wystawiony na ekstremalną próbę. Jego nadzieją na przetrwanie okazuje się niespodziewany sojusz z tajemniczą Thią (Elle Fanning). Wspólnie wyruszają w niebezpieczną podróż w poszukiwaniu ostatecznego sojusznika. Reżyserem filmu jest Dan Trachtenberg (znany z przeboju "Predator: Prey"), a scenariusz napisał Patrick Aison na podstawie historii stworzonej wspólnie z Trachtenbergiem.

Boom na "Zwierzogród"

Boom na "Zwierzogród 2" nie powinien dziwić. To produkcja, która zbliża się do granicy 3 miliardów dolarów globalnych wpływów. Widzowie, oglądając drugą część, wracali także do pierwowzoru. O sukcesie "Zwierzogrodu 2" niech świadczy fakt, że mimo debiutu na VOD 27 stycznia, w kilka dni wskoczył na 10 miejsce w naszym styczniowym zestawieniu. W lutym animacja nie miała już sobie równych. Natomiast "efekt Kevina” to tak naprawdę "poświąteczny" wynik ze stycznia. W lutym filmy z Kevinem cieszyły się już odpowiednio mniejszą popularnością – wyjaśnia Artur Pacuła z MEGOGO.

"Zwierzogród 2" ma szansę na Oscara 2026 w kategorii Najlepszy Film Animowany, z kolei "Jedna bitwa po drugiej" zgarnęła imponującą liczbę 13 nominacji, w tym dla najlepszego filmu.

Nominacje do Oscara sprawiły, że film cieszył się dużym zainteresowaniem użytkowników na początku roku – kwituje Artur Pacuła z MEGOGO.

Filmy warte wyróżnienia

Przy okazji TOP 7 eksperci z MEGOGO zwracają również uwagę na produkcje, które cieszyły się większym lub równym zainteresowaniem w jednym miesiącu, ale sumując styczeń i luty nie znalazły w ścisłej czołówce. Są to: