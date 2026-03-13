Drugi odcinek serialu "Piekło kobiet" zadebiutował dziś, w piątek, 13 marca na platformie HBO Max. Nowe odcinki sześcioodcinkowej produkcji będą pojawiać się w serwisie co tydzień, aż do finału 10 kwietnia.

Hit numer jeden

"Piekło kobiet" od razu po premierze wskoczyło na 1. miejsce najpopularniejszych seriali na platformie.

Reklama

O czym jest serial?

"Piekło kobiet" to dramat obyczajowy z wątkami kryminalnymi, który przenosi widzów do Warszawy lat 30. ubiegłego wieku, miasta kontrastów i nierówności. To świat, w którym kobiety muszą walczyć o własny głos, prawo do wyboru i godność.

W samym środku tego burzliwego czasu znajduje się Helena Wróblewska (Agata Turkot), redaktorka pisma matrymonialnego "Fortuna Amandi". Jej życie zmienia się nieodwracalnie, gdy dowiaduje się o śmierci młodej tancerki rewiowej, która zmarła po nielegalnym zabiegu usunięcia ciąży. W redakcji pozostaje po niej tylko zagadkowy list.

Z każdą kolejną pogłoską o dramatycznych losach innych kobiet, Helena zaczyna odkrywać, że gazeta, którą prowadzi z mężem Maksymilianem (Mateusz Damięcki), może być powiązana z tymi wydarzeniami.

Reklama

W pewnym momencie na drodze bohaterki staje Emil Heckmann (Hubert Miłkowski) – brat zmarłej tancerki, który walczy o sprawiedliwość dla swojej siostry. Razem z Heleną wchodzą w świat, gdzie zakazane pragnienia i hipokryzja splatają się z przemocą, a każda decyzja może kosztować życie.

Emil Heckmann, ambitny student medycyny, odkrywa, że jego siostra zmarła po nielegalnym zabiegu usunięcia ciąży. Ciąża była wynikiem gwałtu. Bohater podejrzewa, że tragedia może mieć związek z poznanym przez ogłoszenie w gazecie tajemniczym mężczyzną. Emil trafia do czasopisma matrymonialnego i obwinia redakcję za śmierć siostry. Redaktor naczelny Maksymilian Wróblewski nie poczuwa się do winy, zupełnie inaczej niż jego żona. Helena Wróblewska postanawia pomóc Emilowi i odnaleźć sprawcę.

"Piekło kobiet" opowiada o tym, "jak w świecie zdominowanym przez mężczyzn rozwija się kobieca przyjaźń i solidarność. To współczesna historia o wolności wyboru, wzajemnym szacunku, zrozumieniu i akceptowaniu różnych poglądów" – czytamy w informacji prasowej.

Co się wydarzy w drugim odcinku?

W drugim odcinku serialu widzowie poznają nową postać – graną przez Borysa Szyca.

Emil wciąż mierzy się z podejrzeniami o czyn, którego nie popełnił. Helena, mimo osobistych trudności i konfliktu z mężem, postanawia działać. Wykorzystuje wszystkie dostępne jej środki, aby pomóc Emilowi w wyjściu na wolność. Wchodząc w świat, z którym wcześniej nie miała styczności, odkrywa realia życia kobiet pozostawionych bez jakiegokolwiek wsparcia.

Ewa musi podjąć ważną decyzję. Ślub z Ludwikiem miał jej przynieść stabilność i poczucie bezpieczeństwa, ale szybko okazuje się, że jej sytuacja może być zupełnie inna, niż zakładała.

Otwarcie nowej placówki opiekującej się kobietami rodzi kolejne napięcia. Głównym krytykiem tej inicjatywy jest redaktor wpływowego pisma, Wiktor Denar (Borys Szyc). Jego przeszłość splata się z losami Wróblewskich.

Wraz z narastającym sporem publicznym pojawiają się pytania o granice wolności słowa, odpowiedzialność prasy i cenę, jaką płaci się za zmianę społecznych przekonań.

Co się wydarzyło w pierwszym odcinku?

Do akuszerki o wątpliwej reputacji trafia Zuzanna Heckmannówna (Paulina Krzyżańska), młoda tancerka stojąca u progu dorosłości. Dziewczyna poddaje się nielegalnemu zabiegowi usunięcia ciąży. W tej dramatycznej chwili towarzyszy jej jedyna powierniczka – Fela Turczykówna (Karolina Kowalska), przyjaciółka z podrzędnego teatru rewiowego.

W tym samym czasie w redakcji popularnego pisma matrymonialnego "Fortuna Amandi" życie toczy się w swoim zwykłym rytmie. Helena Wróblewska (Agata Turkot) przyjmuje kolejnych interesantów, pomagając im redagować ogłoszenia towarzyskie i doradzając w sprawach sercowych. Wszystko zmienia się, kiedy do redakcji trafia anonimowy list z ostrzeżeniem przed pewnym mężczyzną.

Niedługo później Emil Heckmann (Hubert Miłkowski), student medycyny, dokonuje wstrząsającego odkrycia – w swoim mieszkaniu znajduje ciało zmarłej siostry. Zszokowany młody mężczyzna stopniowo odkrywa, jak niewiele wiedział o podwójnym życiu Zuzanny: jej porzuconej edukacji i pracy w kabarecie. Nie mogąc pogodzić się z tragedią, Emil postanawia samodzielnie szukać odpowiedzi.

Równolegle poznajemy Ewę (Maria Kowalska), młodą kobietę przygotowującą się do ślubu z dużo starszym, zamożnym producentem prezerwatyw Ludwikiem Apostołowiczem (Piotr Polak). Choć małżeństwo ma zapewnić jej stabilność, serce dziewczyny należy do Bruna Cajmera (Michał Wójtowicz), ubogiego kolegi z redakcji.

Tymczasem w małżeństwie Heleny i redaktora naczelnego pisma "Fortuna Amandi", Maksymiliana Wróblewskiego (Mateusz Damięcki), narasta napięcie. Ich relacja, na pozór idealna w oczach towarzystwa, w rzeczywistości przeżywa poważny kryzys.

"Zaskakująco aktualny" serial

Jesteśmy dumni ze współpracy z artystami i twórcami o światowej renomie. Ich talent, pasja i doświadczenie stanowią fundament, na którym budujemy nasze projekty. Dlatego współpraca z Ewą Puszczyńską, producentką między innymi oscarowej "Idy", to dla nas zaszczyt i gwarancja, że produkcje Max Original będą najwyższej jakości. Naszą wspólną przygodę zaczęliśmy od serialu kostiumowego i mimo że jego akcja dzieje się prawie 100 lat temu, jest on zaskakująco aktualny – mówił przed rozpoczęciem zdjęć Bogumił Lipski, Dyrektor Działu Fabularnego TVN WBD.

Kto występuje w serialu?

Obsada robi wrażenie. Główne role w serialu "Piekło kobiet" grają Agata Turkot, Mateusz Damięcki i Hubert Miłkowski. Wśród obsady zobaczymy także plejadę polskich aktorów – Borysa Szyca, Katarzynę Herman, Marię Kowalską, Bogumiłę Bajor, Jacka Komana, Piotra Polaka, Jacka Poniedziałka, Piotra Trojana, Jacka Belera, Tomasza Sapryka, Ireneusza Czopa, Karolinę Kowalską, Andrzeja Kłaka, Macieja Kosiackiego, Michała Wójtowicza i Paulinę Krzyżańską.

Kto stoi za serialem?

Serial powstawał w Łodzi i Warszawie dla platformy Max we współpracy z Extreme Emotions na zlecenie TVN Warner Bros. Discovery. Scenariusz napisały Magdalena Franczuk i Ewa Popiołek. Reżyserowała Anna Maliszewska ("Tata", "Infamia"), a autorem zdjęć jest Wojciech Zieliński.

Producentkami są Ewa Puszczyńska oraz Adrianna Przetacka (TVN WBD). Kierownikami produkcji są Małgorzata Bereźnicka oraz Tomasz Parnowski (TVN WBD). Scenografię stworzyła Jagna Janicka, a kostiumy zaprojektowała Małgorzata Fudala. Za charakteryzację odpowiadają Agnieszka Józefina Sasim i Tomasz Matraszek. Reżyserką obsady jest Magdalena Szwarcbart.